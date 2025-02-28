Ростовские аграрии обсудили способы увеличения урожайности пшеницы

Стенд компании на выставке в день ее открытия посетил врио губернатора Юрий Слюсарь. Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк доложил, что в 2024 году компания нарастила объем продаж всех видов минеральных удобрений российским аграриям до 3,34 млн т. В Ростовской области по итогам прошлого года поставки выросли на 17%, это опережает общероссийскую динамику. Аграрии закупили почти 350 тыс. тонн, 10% из них приходится на жидкие удобрения.