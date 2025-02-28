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Posted 28 февраля, 06:00

Published 28 февраля, 06:00

Modified 28 февраля, 06:18

Updated 28 февраля, 06:18

Ростовские аграрии обсудили способы увеличения урожайности пшеницы

Ростовские аграрии обсудили способы увеличения урожайности пшеницы

28 февраля 2025, 06:00
Фото: «ФосАгро-Дон».
Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») стала участником Агропромышленного форума Юга России.

Представители компании поделились с его гостями своей экспертизой в сфере минерального питания растений, которая направлена на качественный рост урожая.

Плохая погода вовсе не катастрофа

По оценке регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, производство зерна в этом году может составить до 13,7 млн т. В преддверии весенних полевых работ специалисты напомнили ростовским аграриям о важности применения минеральных удобрений — это простимулирует развитие растений и поможет им лучше пережить природные риски.

На семинаре, организованном «ФосАгро-Регион» в рамках агропромышленного форума Юга России и выставки «Интерагромаш», эксперты компании поделились результатами своих полевых опытов. Всего их было проведено за год более 200 в стране. Почти десятая часть — в Ростовской области. В программе участвуют сельхозпредприятия и ученые.

Фото: «ФосАгро-Дон»

На одном из опытных участков в Песчанокопском районе установили рекорд: урожайность озимой пшеницы составила 112 ц/га, при этом отмечено и высокое качество зерна: 3-й класс.

Системы минерального питания компания разрабатывает, применяя научный подход. Сервис агрохимобследования помогает получить точные данные о почвенных характеристиках. Пробы почв с полей эксперты отбирают автоматизированным пробоотборником, а анализы проводят в собственной агрохимической лаборатории AgroG. По результатам диагностики специалисты «ФосАгро-Регион» помогают местным сельхозпроизводителям грамотно организовать систему работы с удобрениями — какие виды и марки более эффективно покажут себя на каждом поле, какая дозировка достаточна и какие способы внесения лучше.

Фото: «ФосАгро-Дон»

В 2024 году компания «ФосАгро-Регион» удвоила объемы агрохимсервиса по всей стране. Интерес к новой услуге растет и в Ростовской области: в январе отбор почв провели на первых в этом году 500 га.

Работа по всем фронтам

Стенд компании на выставке в день ее открытия посетил врио губернатора Юрий Слюсарь. Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк доложил, что в 2024 году компания нарастила объем продаж всех видов минеральных удобрений российским аграриям до 3,34 млн т. В Ростовской области по итогам прошлого года поставки выросли на 17%, это опережает общероссийскую динамику. Аграрии закупили почти 350 тыс. тонн, 10% из них приходится на жидкие удобрения.

«Мы стремимся создавать комфортные условия для аграриев, развивать логистическую инфраструктуру, которая обеспечивает надежные и своевременные поставки удобрений. На сегодняшний день в Ростовской области у нас пять собственных центров дистрибуции, на развитие которых только за последние пять лет мы направили около полумиллиарда рублей, — отметил Андрей Вовк. — Последний из них был в 2021 году запущен в Зерноградском районе при активной поддержке администрации области и района. Планируем развивать наше присутствие здесь и далее, расширяя сотрудничество с аграриями и создавая новые рабочие места».
Фото: «ФосАгро-Дон»

«ФосАгро-Регион» не только расширяет ассортимент удобрений, но и осваивает новые направления. Дистрибуция семян российской селекции, по оценке Юрия Слюсаря, способна принести эффект, поскольку компания сопровождает поставки рекомендациями по выбору удобрений. Это помогает раскрывать заложенный селекционерами потенциал отечественных сортов и гибридов.

Врио губернатора высоко оценил вклад «ФосАгро-Регион» в развитие логистики минеральных удобрений и пожелал компании дальнейшего развития: «У Ростовской области есть потенциал для того, чтобы выращивать почти все виды отечественных сельхозкультур и наращивать объёмы их производства. Ключевая задача этого года — произвести продукции растениеводства не ниже среднегодовых показателей за последние 5 лет. И хорошим подспорьем в решении этой задачи для аграриев является агрохимия», — сказал Юрий Слюсарь.
#Екатерина Кузьмина
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