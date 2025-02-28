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Posted 28 февраля, 16:14

Published 28 февраля, 16:14

Modified 28 февраля, 16:16

Updated 28 февраля, 16:16

Стоит ли доверять ИИ подбор машины? Спросили у эксперта

Стоит ли доверять ИИ подбор машины? Спросили у эксперта

28 февраля 2025, 16:14
Фото: 1MI.
На рынке автомобилей с пробегом становится непросто сделать правильный выбор. Чтобы помочь покупателям, многие сервисы объявлений начинают внедрять функции на основе искусственного интеллекта.

Эти системы анализируют огромные массивы данных и выдают рекомендации, но насколько можно полагаться на них при выборе авто?

«Сегодня многие сервисы объявлений, от крупных до небольших, пытаются использовать ИИ для привлечения и удержания клиентов. Это проявляется в разных формах: от подбора объявлений до оценки стоимости автомобиля. Некоторые сервисы даже предлагают системы, которые анализируют историю автомобиля и дают рекомендации по его покупке. Это интересное направление», — отметил блогер-автоюрист Александр Шумский.

По словам эксперта, подобные системы анализируют данные об автомобиле (количество владельцев, историю обслуживания, пробег, страховые выплаты, юридическую чистоту и др.) и выдают одну из нескольких рекомендаций. Например, «Автотека» от Авито выделяет подсказки цветом:

Зеленый: «Срочно на осмотр»/«Выезжайте на осмотр». Автомобиль с хорошей историей, практически без недостатков.

Желтый: «Можно осмотреть»/«Лучше осмотреть с профессионалом». Есть незначительные недостатки или недочеты, которые лучше изучить со специалистом.

Красный: «Не стоит рисковать». У автомобиля серьезные проблемы (ограничения на регистрацию, ДТП с повреждением геометрии кузова).

«По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. В то же время мы советуем пользователям сочетать наши рекомендации с самостоятельным изучением данных в объявлении и общением с продавцами — это поможет принять решение, которое будет максимально соответствовать потребностям покупателя», — комментирует Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».

Отметим несколько моментов, которые стоит учитывать при выборе автомобиля с пробегом:

Проверка документов: Убедитесь, что все документы на автомобиль в порядке и соответствуют действительности.

Осмотр кузова: Внимательно осмотрите кузов на предмет следов ДТП, коррозии и других дефектов.

Диагностика двигателя и ходовой части: Проведите диагностику двигателя и ходовой части автомобиля у квалифицированного механика.

Тест-драйв: Обязательно проведите тест-драйв, чтобы оценить управляемость автомобиля и работу всех систем.

Таким образом, ИИ может быть полезным инструментом при выборе автомобиля с пробегом, но личный осмотр, консультация с профессионалами и здравый смысл — также немаловажные составляющие успешной покупки.

#Екатерина Кузьмина
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