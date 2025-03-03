Жителям Ростовской области рассказали о вариантах оформления налогового вычета

Программа долгосрочных сбережений — это отличный способ накопить себе на безбедное будущее при поддержке государства. Для этого нужно ежемесячно делать взносы, к которым государство будет добавлять до 36 тыс. рублей в год. И так на протяжении всего срока программы, который составляет 10 лет. Средства накопительной части пенсии тоже можно перевести в программу и получить со своих вложений налоговый вычет. По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, в прошлом году ростовчане отложили в свои копилки СберНПФ более 1 млрд. рублей.