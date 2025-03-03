Жителям Ростовской области рассказали о вариантах оформления налогового вычета

Posted 3 марта, 12:42
Published 3 марта, 12:42
Modified 3 марта, 12:44
Updated 3 марта, 12:44
Программа долгосрочных сбережений — это отличный способ накопить себе на безбедное будущее при поддержке государства. Для этого нужно ежемесячно делать взносы, к которым государство будет добавлять до 36 тыс. рублей в год. И так на протяжении всего срока программы, который составляет 10 лет. Средства накопительной части пенсии тоже можно перевести в программу и получить со своих вложений налоговый вычет. По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, в прошлом году ростовчане отложили в свои копилки СберНПФ более 1 млрд. рублей.
Сколько вернут?
Максимальная сумма, с которой положен вычет, составляет 400 тыс. руб. В нее входят взносы по индивидуальному инвестиционному счёту третьего типа (ИИС III), программе долгосрочных сбережений (ПДС) и договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
И если за 2024 год можно вернуть максимум 60 тыс. рублей, то с 2025 года размер возврата увеличился до 88 тысяч рублей. Получить эту сумму удастся, если доход облагается по ставке 22% при взносе 400 тыс. рублей. При стандартной ставке в 13% возврат составит 52 тыс. рублей.
Как оформить вычет?
Специалисты предлагают жителям Ростовской области два способа оформления налогового вычета с ПДС.
Упрощенный подойдет тем, кто не хочет собирать документы и заполнять декларацию. Однако для этого нужно исправно платить НДФЛ и иметь зарегистрированную учётную запись на сайте налоговой службы. Вычет придет автоматически через личный кабинет налогоплательщика. Налоговая самостоятельно подготовит заявление на вычет на основании сведений из негосударственного пенсионного фонда, с которым был заключен договор ПДС. Получателю останется только указать актуальные реквизиты для перечислений. Однако если после 20 марта заявление в личном кабинете так и не появилось, нужно обратиться в налоговую по месту жительства для выяснения причин.
Классический вариант получения налогового вычета займет чуть больше времени. Для оформления понадобятся декларация 3-НДФЛ и справка об уплате пенсионных взносов (форма КНД 1151157), которую выдает НПФ. В запросе потребуется указать ФИО, дату рождения и номер договора. Как правило, на подготовку справки у пенсионного фонда уходит не больше 10 дней. Оформить декларацию можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика и в отделении ФНС по месту жительства.
Отказать в получении вычета с личных вкладов специалисты налоговой могут если человек уже начал получать выплаты по договору ПДС, расторг его, открыл три и более договоров или не получает доход, с которого платит подоходный налог.