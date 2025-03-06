Авито разработал технопродукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов

По оценке Авито Тех, самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных вложений в несколько десятков миллионов рублей и займет около двух лет на создание, а поддержка такой системы обойдется не менее 50 миллионов рублей ежегодно. На сегодняшний день платформу Trisigma тестируют крупные компании из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла.