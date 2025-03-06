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Posted 6 марта, 14:21

Published 6 марта, 14:21

Modified 6 марта, 14:23

Updated 6 марта, 14:23

Авито разработал технопродукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов

Авито разработал технопродукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов

6 марта 2025, 14:21
Фото: Изображение Midjourney.
Авито Тех разработала продукт Trisigma для А/B-тестирование онлайн-сервисов. Тестирование определяет, какой вариант из элементов сайта или приложения больше привлекает целевую аудиторию и приносит наибольшую конверсию.

По оценке Авито Тех, самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных вложений в несколько десятков миллионов рублей и займет около двух лет на создание, а поддержка такой системы обойдется не менее 50 миллионов рублей ежегодно. На сегодняшний день платформу Trisigma тестируют крупные компании из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла.

«Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год», — отметил Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

Платформа полностью разработана технологической командой Авито. Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.

#Екатерина Кузьмина
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