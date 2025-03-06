Авито разработал технопродукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов

Posted 6 марта, 14:21
Published 6 марта, 14:21
Modified 6 марта, 14:23
Updated 6 марта, 14:23
По оценке Авито Тех, самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных вложений в несколько десятков миллионов рублей и займет около двух лет на создание, а поддержка такой системы обойдется не менее 50 миллионов рублей ежегодно. На сегодняшний день платформу Trisigma тестируют крупные компании из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла.
«Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год», — отметил Иван Гуз, управляющий партнер Авито.
Платформа полностью разработана технологической командой Авито. Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.