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Posted 6 марта, 14:03

Published 6 марта, 14:03

Modified 6 марта, 14:05

Updated 6 марта, 14:05

Банк «Центр-Инвест» поддержал открытие лаборатории по разработке игр и ИИ

Банк «Центр-Инвест» поддержал открытие лаборатории по разработке игр и ИИ

6 марта 2025, 14:03
Фото: 1MI.
На базе Донского государственного технического университета заработала уникальная учебно-проектная лаборатория «Разработка игр и интеллектуальные технологии» Института сквозных технологий. Студенческий проект поддержал банк «Центр-инвест».

Старт работе лаборатории дали ректор ДГТУ Бесарион Месхи, начальник управления развития информационных технологий банка «Центр-инвест» Евгений Алехин и руководитель проектов ООО «Транс-Телематика» Даниил Моложавенко.

Евгений Алехин отметил, что открытие нового учебно-проектного центра — это «возможность для молодых специалистов получить новые знания и проявить себя».

«Уверен, что идеи, которые будут рождаться здесь, могут изменить мир, а банк „Центр-инвест“ станет надежным партнером для талантливых ИТ-специалистов на их пути к мечте», — прокомментировал он.
Фото: Банк «Центр-Инвест»

На церемонии открытия представители банка наградили участников прошедшего ML-хакатона «AIст. Ребята разрабатывали решения в рамках заданий от партнеров проекта. В кейсах банка „Центр-инвест“ лучшими стали команда TONAFP в решении задачи „Система распознавания персональных данных в скан-копиях документов“. В номинации „Интеллектуальная система фильтрации конфиденциальной информации“ победу одержала команда Jacobs Колпак. Победители получили дипломы и подарки, а главное — приглашение пройти стажировку в банке.

Банк регулярно поддерживает проекты, направленные на профессиональный рост работников отрасли. ИТ-специалисты подразделения банка часто выступают в качестве наставников в хакатонах, кейс-чемпионатах и форумах.

#Екатерина Кузьмина
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