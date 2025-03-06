Банк «Центр-Инвест» поддержал открытие лаборатории по разработке игр и ИИ

Posted 6 марта, 14:03
Published 6 марта, 14:03
Modified 6 марта, 14:05
Updated 6 марта, 14:05
Старт работе лаборатории дали ректор ДГТУ Бесарион Месхи, начальник управления развития информационных технологий банка «Центр-инвест» Евгений Алехин и руководитель проектов ООО «Транс-Телематика» Даниил Моложавенко.
Евгений Алехин отметил, что открытие нового учебно-проектного центра — это «возможность для молодых специалистов получить новые знания и проявить себя».
«Уверен, что идеи, которые будут рождаться здесь, могут изменить мир, а банк „Центр-инвест“ станет надежным партнером для талантливых ИТ-специалистов на их пути к мечте», — прокомментировал он.
На церемонии открытия представители банка наградили участников прошедшего ML-хакатона «AIст. Ребята разрабатывали решения в рамках заданий от партнеров проекта. В кейсах банка „Центр-инвест“ лучшими стали команда TONAFP в решении задачи „Система распознавания персональных данных в скан-копиях документов“. В номинации „Интеллектуальная система фильтрации конфиденциальной информации“ победу одержала команда Jacobs Колпак. Победители получили дипломы и подарки, а главное — приглашение пройти стажировку в банке.
Банк регулярно поддерживает проекты, направленные на профессиональный рост работников отрасли. ИТ-специалисты подразделения банка часто выступают в качестве наставников в хакатонах, кейс-чемпионатах и форумах.