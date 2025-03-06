Банк «Центр-Инвест» поддержал открытие лаборатории по разработке игр и ИИ

На церемонии открытия представители банка наградили участников прошедшего ML-хакатона «AIст. Ребята разрабатывали решения в рамках заданий от партнеров проекта. В кейсах банка „Центр-инвест“ лучшими стали команда TONAFP в решении задачи „Система распознавания персональных данных в скан-копиях документов“. В номинации „Интеллектуальная система фильтрации конфиденциальной информации“ победу одержала команда Jacobs Колпак. Победители получили дипломы и подарки, а главное — приглашение пройти стажировку в банке.