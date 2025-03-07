Жительницам Ростова-на-Дону рассказали, как совмещать работу и личную жизнь

Попробуйте найти в рабочем процессе моменты, которые вас вдохновляют и приносят удовольствие. Возможно то, чем вы занимаетесь, делает чью-то жизнь проще и лучше. Тогда работа из рутины превратится в путь к личностному росту и удовлетворению. В Сбере мы стремимся создавать среду, в которой каждая сотрудница может реализовать свой потенциал и найти вдохновение в том, что делает.