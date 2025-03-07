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Posted 7 марта, 10:23

Published 7 марта, 10:23

Modified 7 марта, 10:25

Updated 7 марта, 10:25

Жительницам Ростова-на-Дону рассказали, как совмещать работу и личную жизнь

Жительницам Ростова-на-Дону рассказали, как совмещать работу и личную жизнь

7 марта 2025, 10:23
Фото: Евгений Чистяков.
Многие современные женщины мечтают не только о дружной семье, но и об успехах в карьере и самореализации. Однако в попытке успеть все, многие из них испытывают постоянный стресс, тревогу и выгорание.

Накануне 8 Марта HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова поделилась правилами, которые помогут сохранить здоровый баланс между всеми сферами жизни.

  1. Превратите работу в удовольствие

Попробуйте найти в рабочем процессе моменты, которые вас вдохновляют и приносят удовольствие. Возможно то, чем вы занимаетесь, делает чью-то жизнь проще и лучше. Тогда работа из рутины превратится в путь к личностному росту и удовлетворению. В Сбере мы стремимся создавать среду, в которой каждая сотрудница может реализовать свой потенциал и найти вдохновение в том, что делает.

  1. Учитесь отказывать

Жизнь в режиме многозадачности знакома многим современным женщинам. Однако обратной стороной медали стремления успеть всё является перегрузка и стресс. Советую не бояться отказываться от того, что не приносит вам пользы или радости. Умение делегировать обязанности и вовремя говорить «нет» в профессиональной и личной жизни сэкономит вам драгоценное время.

  1. Освойте цифровые инструменты

Используйте цифровые инструменты — планировщики задач, автоматические платежи, онлайн-сервисы для работы, голосовые помощники. Они помогут упорядочить задачи на день и не упустить важное.

  1. Придумайте ежедневные ритуалы

Укрепить семейные связи помогают традиции и ритуалы. Это может быть совместная готовка печенья, воскресные пикники на природе или вечерние прогулки в ближайшем парке. Такие занятия сближают всех членов семьи, дарят ощущение уюта и тепла.

  1. Развивайтесь, но не забывайте о себе

Безусловно, карьера для современной женщины важна. Однако в погоне за новой должностью и высокой зарплатой не стоит забывать о своем здоровье и времени для себя. Постарайтесь найти и сохранить баланс между работой и отдыхом. В Сбере для сотрудников действуют программы ЗОЖ и инициативы по ментальному здоровью. Они помогают женщинам профессионально расти и не забывать при этом о своих собственных желаниях.

  1. Учитесь переключаться между ролями

Для многих окончание рабочего дня не означает, что они перестают думать о работе. Однако не стоит приносить рабочие проблемы в семью. Переключиться от рабочего режима к домашнему поможет неспешная прогулка, медитация, музыка или просто несколько минут тишины.

  1. Будьте благодарны

Заведите себе традицию ежедневно записывать по три вещи, за которые вы благодарны. Это может быть успешная сдача проекта, комплимент от коллег или встреча с друзьями. Такая практика помогает чаще замечать позитивные события в жизни и находить ценность в повседневной жизни.

  1. Заручитесь поддержкой

Наш круг общения очень сильно влияет на наше настроение, работоспособность и самооценку. Окружите себя по возможности людьми, которые вас по-настоящему ценят и поддерживают. Важно и на работе, и дома создавать атмосферу, в которой вам комфортно.

#Екатерина Кузьмина
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