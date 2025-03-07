Жительницам Ростова-на-Дону рассказали, как совмещать работу и личную жизнь

Posted 7 марта, 10:23
Published 7 марта, 10:23
Modified 7 марта, 10:25
Updated 7 марта, 10:25
Накануне 8 Марта HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова поделилась правилами, которые помогут сохранить здоровый баланс между всеми сферами жизни.
Попробуйте найти в рабочем процессе моменты, которые вас вдохновляют и приносят удовольствие. Возможно то, чем вы занимаетесь, делает чью-то жизнь проще и лучше. Тогда работа из рутины превратится в путь к личностному росту и удовлетворению. В Сбере мы стремимся создавать среду, в которой каждая сотрудница может реализовать свой потенциал и найти вдохновение в том, что делает.
Жизнь в режиме многозадачности знакома многим современным женщинам. Однако обратной стороной медали стремления успеть всё является перегрузка и стресс. Советую не бояться отказываться от того, что не приносит вам пользы или радости. Умение делегировать обязанности и вовремя говорить «нет» в профессиональной и личной жизни сэкономит вам драгоценное время.
Используйте цифровые инструменты — планировщики задач, автоматические платежи, онлайн-сервисы для работы, голосовые помощники. Они помогут упорядочить задачи на день и не упустить важное.
Укрепить семейные связи помогают традиции и ритуалы. Это может быть совместная готовка печенья, воскресные пикники на природе или вечерние прогулки в ближайшем парке. Такие занятия сближают всех членов семьи, дарят ощущение уюта и тепла.
Безусловно, карьера для современной женщины важна. Однако в погоне за новой должностью и высокой зарплатой не стоит забывать о своем здоровье и времени для себя. Постарайтесь найти и сохранить баланс между работой и отдыхом. В Сбере для сотрудников действуют программы ЗОЖ и инициативы по ментальному здоровью. Они помогают женщинам профессионально расти и не забывать при этом о своих собственных желаниях.
Для многих окончание рабочего дня не означает, что они перестают думать о работе. Однако не стоит приносить рабочие проблемы в семью. Переключиться от рабочего режима к домашнему поможет неспешная прогулка, медитация, музыка или просто несколько минут тишины.
Заведите себе традицию ежедневно записывать по три вещи, за которые вы благодарны. Это может быть успешная сдача проекта, комплимент от коллег или встреча с друзьями. Такая практика помогает чаще замечать позитивные события в жизни и находить ценность в повседневной жизни.
Наш круг общения очень сильно влияет на наше настроение, работоспособность и самооценку. Окружите себя по возможности людьми, которые вас по-настоящему ценят и поддерживают. Важно и на работе, и дома создавать атмосферу, в которой вам комфортно.