На «Авито Услугах» зафиксировано увеличение числа перевозчиков

Сервис представил новый технологичный функционал для поиска исполнителей. Он предусматривает возможность выбора маршрута перевозки и типа груза. Кроме того, в нем можно конкретизировать задачу. Функция актуальна как для бизнеса, так и для частных лиц. Специалисты «Авито Услуг» отмечают рост спроса на перевозки по городу на 26%, а на междугородние — на 65%.