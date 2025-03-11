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Posted 11 марта, 14:40

Published 11 марта, 14:40

Modified 11 марта, 14:42

Updated 11 марта, 14:42

На «Авито Услугах» зафиксировано увеличение числа перевозчиков

На «Авито Услугах» зафиксировано увеличение числа перевозчиков

11 марта 2025, 14:40
Фото: 1MI.
По итогам четвертого квартала 2024 года число перевозчиков на «Авито Услугах» выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает пресс-служба сервиса.

Наибольший прирост зафиксирован в категории «по городу». Здесь количество исполнителей в сфере транспортных услуг увеличилось на 36%. Категория «международные перевозки» выросла в 10 раз по числу размещенных объявлений. По оценкам экспертов, всего на данный момент на сервисе доступно более 100 тысяч предложений от перевозчиков.

Сервис представил новый технологичный функционал для поиска исполнителей. Он предусматривает возможность выбора маршрута перевозки и типа груза. Кроме того, в нем можно конкретизировать задачу. Функция актуальна как для бизнеса, так и для частных лиц. Специалисты «Авито Услуг» отмечают рост спроса на перевозки по городу на 26%, а на междугородние — на 65%.

«Мы стремимся сделать процесс поиска исполнителей максимально удобным и быстрым. В скором времени мы запустим поиск с подбором подходящего автомобиля и расчёту стоимости перевозки», — отметила Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».
#Екатерина Кузьмина
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