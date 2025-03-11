Россиянам стала доступна программа выкупа автомобильных шин

Posted 11 марта, 16:10
Published 11 марта, 16:10
Modified 11 марта, 16:12
Updated 11 марта, 16:12
Пользователь заполняет стандартное объявление о продаже, и если резина подходит под условия выкупа, то получает предложение продать ее партнерам платформы. После уточнения деталей о состоянии резины формируется предварительный расчет стоимости продажи. Финальную цену продавец узнает, когда специалисты изучат шины — она может корректироваться и в большую сторону.
На этапе запуска в программе участвуют партнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Владимира и Анапы. Сервис уже доступен в приложении и скоро появится в веб-версии платформы.
Авито стал первой онлайн-площадкой, внедрившей опцию выкупа резины партнерами у частных продавцов.