Россиянам стала доступна программа выкупа автомобильных шин

Пользователь заполняет стандартное объявление о продаже, и если резина подходит под условия выкупа, то получает предложение продать ее партнерам платформы. После уточнения деталей о состоянии резины формируется предварительный расчет стоимости продажи. Финальную цену продавец узнает, когда специалисты изучат шины — она может корректироваться и в большую сторону.