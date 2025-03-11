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Posted 11 марта, 16:10

Published 11 марта, 16:10

Modified 11 марта, 16:12

Updated 11 марта, 16:12

Россиянам стала доступна программа выкупа автомобильных шин

Россиянам стала доступна программа выкупа автомобильных шин

11 марта 2025, 16:10
Фото: 1MI.
Авито представил программу по выкупу автомобильных шин у частных продавцов, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы. Она создана для продажи покрышек без коммуникации с потенциальными покупателями.

Пользователь заполняет стандартное объявление о продаже, и если резина подходит под условия выкупа, то получает предложение продать ее партнерам платформы. После уточнения деталей о состоянии резины формируется предварительный расчет стоимости продажи. Финальную цену продавец узнает, когда специалисты изучат шины — она может корректироваться и в большую сторону.

На этапе запуска в программе участвуют партнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Владимира и Анапы. Сервис уже доступен в приложении и скоро появится в веб-версии платформы.

Авито стал первой онлайн-площадкой, внедрившей опцию выкупа резины партнерами у частных продавцов.

#Екатерина Кузьмина
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