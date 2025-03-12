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Posted 12 марта, 15:56

Published 12 марта, 15:56

Modified 12 марта, 15:58

Updated 12 марта, 15:58

Тестирование сервиса для подработки запущено в России

Тестирование сервиса для подработки запущено в России

12 марта 2025, 15:56
Фото: Изображение Midjourney.
Авито объявил о запуске тестирования сервиса временной занятости «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения»), сообщает пресс-служба онлайн-площадки.
«Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил Иван Гуз, Управляющий партнер Авито.

Сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии, а в дальнейшем интеграция планируется в веб-версии. На сегодняшний день размещены смены от проверенных работодателей в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Для подработки можно выбрать дату вплоть до 30 марта и запланировать выход на смену заранее.

Все этапы от выбора даты до получения статуса самозанятого и оплаты труда проходят в онлайн-формате. При этом, чтобы приступить к работе, не требуется прохождение собеседования и получения оплаты за выполненную смену происходят онлайн.

#Екатерина Кузьмина
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