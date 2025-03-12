Тестирование сервиса для подработки запущено в России

Posted 12 марта, 15:56
Published 12 марта, 15:56
Modified 12 марта, 15:58
Updated 12 марта, 15:58
«Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил Иван Гуз, Управляющий партнер Авито.
Сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии, а в дальнейшем интеграция планируется в веб-версии. На сегодняшний день размещены смены от проверенных работодателей в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Для подработки можно выбрать дату вплоть до 30 марта и запланировать выход на смену заранее.
Все этапы от выбора даты до получения статуса самозанятого и оплаты труда проходят в онлайн-формате. При этом, чтобы приступить к работе, не требуется прохождение собеседования и получения оплаты за выполненную смену происходят онлайн.