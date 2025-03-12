Тестирование сервиса для подработки запущено в России

Сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии, а в дальнейшем интеграция планируется в веб-версии. На сегодняшний день размещены смены от проверенных работодателей в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Для подработки можно выбрать дату вплоть до 30 марта и запланировать выход на смену заранее.