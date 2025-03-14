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Posted 14 марта, 14:40

Published 14 марта, 14:40

Modified 14 марта, 14:42

Updated 14 марта, 14:42

На онлайн-платформе в России запущен раздел для пристроя бездомных животных

На онлайн-платформе в России запущен раздел для пристроя бездомных животных

14 марта 2025, 14:40
Фото: Изображение Midjourney.
Авито и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») запустили совместный благотворительный проект.

В рамках проекта на онлайн-площадке был создан специальный раздел для помощи бездомным животным и популяризации ответственного подхода к их пристройству, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

В разделе, который можно найти в сторис на главной странице платформы, доступна информация о том, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Здесь же можно пройти тест на готовность взять себе домой животное из приюта. В зависимости от результатов тестирования пользователям будет предложена подборка объявлений с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.

«Надеемся, что благотворительный проект, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — прокомментировал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.
#Екатерина Кузьмина
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