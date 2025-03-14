На онлайн-платформе в России запущен раздел для пристроя бездомных животных

В разделе, который можно найти в сторис на главной странице платформы, доступна информация о том, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Здесь же можно пройти тест на готовность взять себе домой животное из приюта. В зависимости от результатов тестирования пользователям будет предложена подборка объявлений с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.