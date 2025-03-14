На онлайн-платформе в России запущен раздел для пристроя бездомных животных

Posted 14 марта, 14:40
Published 14 марта, 14:40
Modified 14 марта, 14:42
Updated 14 марта, 14:42
В рамках проекта на онлайн-площадке был создан специальный раздел для помощи бездомным животным и популяризации ответственного подхода к их пристройству, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.
В разделе, который можно найти в сторис на главной странице платформы, доступна информация о том, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Здесь же можно пройти тест на готовность взять себе домой животное из приюта. В зависимости от результатов тестирования пользователям будет предложена подборка объявлений с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.
«Надеемся, что благотворительный проект, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — прокомментировал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.