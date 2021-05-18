ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Острее всего в Ростовской области борьба идет в развитых территориях Ростовской агломерации. Ростовский одномандатный избирательный округ № 149 (Ростов-на-Дону: Кировский район, Пролетарский район; Аксайский район: Верхнеподпольненское сельское поселение, Истоминское сельское поселение, Ленинское сельское поселение, Ольгинское сельское поселение; Багаевский район; Веселовский район; Егорлыкский район; Зерноградский район; Кагальницкий район; Песчанокопский район; Сальский район; Целинский район.). В нем потенциально будет происходить ожесточенная борьба между выдвиженцем от «Единой России» (Лариса Тутова или Вартерес Самургашев) и депутатом городской думы Пётром Пятибратовым (ЛДПР), который на критике власти поднял свой рейтинг. Сильны тут позиции и коммунистов.