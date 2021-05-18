ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Таганрогский округ № 151 (г. Ростов-на-Дону (Октябрьский район), г. Таганрог, Куйбышевский район, Матвеево-Курганский район, Мясниковский район (Большесельское сельское поселение, Краснокрымское сельское поселение, Крымское сельское поселение, Петровское сельское поселение, Чалтырское сельское поселение), Неклиновский район.). Список потенциальных кандидатов Николай Коломейцев (КПРФ), который уже побеждал в районе. От «партии власти» ему может составить конкуренцию Юрий Кобзев («Единая Россия»). В Таганрогском округе сильны позиции коммунистов, которые постоянно побеждают здесь. Что связано со многими крупными предприятиям, которые находятся в его границах. Местность уникальна для области тем, что достаточно высокий процент армян, которые компактно проживают в Чалтырском районе региона.