ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

(Ростов-на-Дону: Ворошиловский район, Первомайский район; город Новочеркасск; Аксайский район: Аксайское городское поселение, Большелогское сельское поселение, Грушевское сельское поселение, Мишкинское сельское поселение, Рассветовское сельское поселение, Старочеркасское сельское поселение, Щепкинское сельское поселение).
Список потенциальных кандидатов: Михаил Чернышев (Единая Россия), Наталья Яровая (ЛДПР). В округе находится знаменитый завод Ростсельмаш. Многие люди тут позиционируют себя как потомками казаков, так что кандидатам придется учитывать эту особенность.

152 округ

478 314
Общее количество избирателей
Число победителя*
*Число победителя - ориентир, количество голосов избирателей необходимый для победы кандидата исходя из электоральной истории округа
193 262
Назад