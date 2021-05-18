ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

(Ростов-на-Дону: Ворошиловский район, Первомайский район; город Новочеркасск; Аксайский район: Аксайское городское поселение, Большелогское сельское поселение, Грушевское сельское поселение, Мишкинское сельское поселение, Рассветовское сельское поселение, Старочеркасское сельское поселение, Щепкинское сельское поселение).

Список потенциальных кандидатов: Михаил Чернышев (Единая Россия), Наталья Яровая (ЛДПР). В округе находится знаменитый завод Ростсельмаш. Многие люди тут позиционируют себя как потомками казаков, так что кандидатам придется учитывать эту особенность.