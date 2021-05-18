ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Белокалитвенский округ (город Донецк; город Каменск-Шахтинский; Белокалитвинский район; Боковский район; Верхнедонской район; Каменский район; Кашарский район; Миллеровский район; Милютинский район; Обливский район; Советский район; Тарасовский район; Тацинский район; Чертковский район; Шолоховский район.).

Список потенциальных кандидатов: Александр Шолохов («Единая Россия»), Сергей Косинов (Справедливая Россия).



Деревня в упадке, здесь развита преступность, люди уезжают. Именно эти места описывал в своей книги «Тихий Дон» Михаил Шолохов. Именно на этом округе есть высокий шанс победить его внуку — единороссу Александру Шолохову. Его здесь уважают несмотря на то, что он будет представлять партию власти, у которой тут рейтинг лишь со стороны бюджетников.