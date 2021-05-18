ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Города Гуково, Зверево, Новошахтинск и Шахты, а также Красносулинский, Октябрьский район и Родионово-Несветайский районы Ростовской области.



Список потенциальных кандидатов: Максим Шаблыкин (Единая Россия), Екатерина Стенякина («Единая Россия»), Евгений Федяев (ЛДПР), Наталья Оськина (КПРФ).



Особенность округа — он практически весь находится на депрессивной шахтерской территории. Закрытые шахты и другие предприятия делают его одним из беднейших в Ростовской области. Единороссы имеют слабые позиции, но уроженка этих мест Стенякина может с легкостью победить на своей Родине. В Ростовской области очень важно понятие откуда кандидат. Если он уроженец этих мест — то шанс выбраться в Думу у него намного больше.