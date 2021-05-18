ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Волгодонск; Волгодонской район; Дубовский район; Заветинский район; Зимовниковский район; Константиновский район; Мартыновский район; Морозовский район; Орловский район; Пролетарский район; Ремонтненский район; Семикаракорский район; Усть-Донецкий район; Цимлянский район.



Список потенциальных кандидатов: Виктор Дерябкин («Единая Россия»), Александр Дедович (КПРФ), Олег Пахолков («Справедливая Россия»).

В округе находится «Волгодонская атомная станция», есть межнациональная напряженность из-за приезжих национальных меньшинств — турок-месхетинцев и народов Кавказа.