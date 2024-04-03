Сколько километров сетей в Ростове?
Приведем официальные данные о сетях в Ростове из документов и выступлений соответствующих структур. В том числе это «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2020–2025 гг.»
Тепло и горячая вода:
Общая установленная тепловая мощность источников теплоснабжения города Ростова-на-Дону составляет более 4054 Гкал/ч. Основные объекты, от которых тепло поступает в дома дончан следующие:
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: РТЭЦ-2 ООО «Л-РЭ»
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: РТЭЦ-2 ООО «Л-РЭ»
- Котельные теплоснабжающих организаций:
Котельные АО «ТКЭ» (217 котельных, 34 из них выведены из эксплуатации).
Котельные ООО «Л-РЭ» (с 2016 г. 3 котельные).
Котельная ООО «РСМЭ».
Котельные АО «КТС» (2 котельные).
Котельные прочих теплоснабжающих организаций (12 котельных).
Промышленные источники тепловой энергии (37 котельных).
Общая протяженность тепловых сетей города Ростова-на-Дону по состоянию на 23.06.2020 года составляла около 1296 км в двухтрубном исчислении.
Газ:
Газоснабжение города Ростова-на-Дону природным газом осуществляется от магистрального газопровода Ставрополь – Москва.
В 2024 году в регионе планируют построить еще 10 электрозаправочных станций (ЭЗС).
В ноябре 2023 года в рамках ХII Петербургского международного газового форума Ростовская область признана победителем в номинации «Рекордсмен года». В 2023 году техническую возможность для газификации получили 10 215 домовладений, более 8 тыс. домовладений подключили к системе газоснабжения. Также Ростовская область занимает первое место в России по количеству действующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). С 2021 по 2023 год было запущено 59 новых АГНКС.
Электричество:
Согласно официальному порталу Правительства Ростовской области, расположенных на территории региона электростанций достаточно, для покрытия нагрузок. При этом их суммарная установленная мощность превышает 7000 МВт.
Основным производителем электричества является Ростовская АЭС, которая имеет 4 энергоблока в промышленной эксплуатации суммарной мощностью 4030 МВт.
Также около 2258 МВт мощностей приходится на угольную электростанцию «Новочеркасская ГРЭС». Это филиал ПАО «ОГК- 2», который в свою очередь является одной из структур «Газпрома».
ООО «Шахтинская ГТЭС» обладает установленной мощностью 96,9 МВт.
Кроме того, электроэнергией регион обеспечивают дочерние компании ПАО «ЛУКОЙЛ»: ООО «ЛУКОЙЛ — Ростовэнерго», ООО «Волгодонская тепловая генерация».
Общая протяженность линий электропередач в Ростовской области составляет более 12 300 км. Электросетевые объекты обладают напряжением 220, 330 и 500 кВ.
Суммарная выработка электроэнергии за 11 месяцев 2023 года составила 42,6 млрд кВт/ч; суммарное потребление — 18,4 млрд кВт/ч.
Ростовская область является пилотным регионом по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В 2023 году введены в эксплуатацию 11 электрозарядных станций.
Вода:
В эксплуатации «Ростовводоканала» находится ковшевой и русловой водозабор, блок сооружений по приготовлению и дозированию активированного порошкообразного древесного угля, 3 комплекса очистных сооружений, 2 цеха по производству гипохлорита натрия, 3 станции ультрафиолетового обеззараживания, комплекс сооружений повторного использования промывных вод, 133 водопроводных насосных станций, 87 канализационных насосных станций, более 2 800 км водопроводных сетей, более 1 500 км канализационных сетей.
Предприятие являет собой пример государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.