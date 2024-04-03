Сквозь слабый ток и ветхие трубы Состояние коммунальной инфраструктуры
Ростовской области

О проекте

Состояние дел в коммунальной сфере — один из ключевых социальных и экономических вопросов. Ярко это показала зима 2023–2024 годов, когда морозы, наледь и массовые аварии оставили без тепла на долгое время десятки тысяч жителей Ростовской области, аварии происходили и во многих других регионах страны. От СССР досталась крепкая инфраструктура ЖКХ — тысячи километров сетей и не имеющая аналогов в мире по масштабу централизованная система теплоснабжения, однако бурный рост жилищного строительства с ростом нагрузки на ЖКХ и хроническое недофинансирование в реконструкцию и ремонт сетей постепенно приводят эту систему в упадок.

В спецпроекте «Тепловая карта» разбираемся, в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура в Ростовской области, какие в ней существуют проблемы и что необходимо, чтобы это исправить.

Сколько километров сетей в Ростове?

Приведем официальные данные о сетях в Ростове из документов и выступлений соответствующих структур. В том числе это «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2020–2025 гг.»

Тепло и горячая вода:

Общая установленная тепловая мощность источников теплоснабжения города Ростова-на-Дону составляет более 4054 Гкал/ч. Основные объекты, от которых тепло поступает в дома дончан следующие:

  • Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: РТЭЦ-2 ООО «Л-РЭ»

  • Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: РТЭЦ-2 ООО «Л-РЭ»

  • Котельные теплоснабжающих организаций:

    Котельные АО «ТКЭ» (217 котельных, 34 из них выведены из эксплуатации).

    Котельные ООО «Л-РЭ» (с 2016 г. 3 котельные).

    Котельная ООО «РСМЭ».

    Котельные АО «КТС» (2 котельные).

    Котельные прочих теплоснабжающих организаций (12 котельных).

    Промышленные источники тепловой энергии (37 котельных).

Общая протяженность тепловых сетей города Ростова-на-Дону по состоянию на 23.06.2020 года составляла около 1296 км в двухтрубном исчислении.

Газ:

Газоснабжение города Ростова-на-Дону природным газом осуществляется от магистрального газопровода Ставрополь – Москва.

В 2024 году в регионе планируют построить еще 10 электрозаправочных станций (ЭЗС).

В ноябре 2023 года в рамках ХII Петербургского международного газового форума Ростовская область признана победителем в номинации «Рекордсмен года». В 2023 году техническую возможность для газификации получили 10 215 домовладений, более 8 тыс. домовладений подключили к системе газоснабжения. Также Ростовская область занимает первое место в России по количеству действующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). С 2021 по 2023 год было запущено 59 новых АГНКС.

Электричество:

Согласно официальному порталу Правительства Ростовской области, расположенных на территории региона электростанций достаточно, для покрытия нагрузок. При этом их суммарная установленная мощность превышает 7000 МВт.

Основным производителем электричества является Ростовская АЭС, которая имеет 4 энергоблока в промышленной эксплуатации суммарной мощностью 4030 МВт.

Также около 2258 МВт мощностей приходится на угольную электростанцию «Новочеркасская ГРЭС». Это филиал ПАО «ОГК- 2», который в свою очередь является одной из структур «Газпрома».

ООО «Шахтинская ГТЭС» обладает установленной мощностью 96,9 МВт.

Кроме того, электроэнергией регион обеспечивают дочерние компании ПАО «ЛУКОЙЛ»: ООО «ЛУКОЙЛ — Ростовэнерго», ООО «Волгодонская тепловая генерация».

Общая протяженность линий электропередач в Ростовской области составляет более 12 300 км. Электросетевые объекты обладают напряжением 220, 330 и 500 кВ.

Суммарная выработка электроэнергии за 11 месяцев 2023 года составила 42,6 млрд кВт/ч; суммарное потребление — 18,4 млрд кВт/ч.

Ростовская область является пилотным регионом по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В 2023 году введены в эксплуатацию 11 электрозарядных станций.

Вода:

В эксплуатации «Ростовводоканала» находится ковшевой и русловой водозабор, блок сооружений по приготовлению и дозированию активированного порошкообразного древесного угля, 3 комплекса очистных сооружений, 2 цеха по производству гипохлорита натрия, 3 станции ультрафиолетового обеззараживания, комплекс сооружений повторного использования промывных вод, 133 водопроводных насосных станций, 87 канализационных насосных станций,  более 2 800 км водопроводных сетей, более 1 500 км канализационных сетей.

Предприятие являет собой пример государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

Насколько все плохо

«Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 46 процентов линейных объектов нуждаются в обновлении, ежегодно около 7 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признаются аварийными, при этом обновляется не более 1,2 процента »


Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Василий Голубев потребовал решить проблему с качеством питьевой воды в Ростове-на-Дону.

«Смотрите, какая реакция последовала от людей! Надо отвечать на обращения вовремя и по существу. А не так, как сотрудники водоканала ответили: реку меняйте, место жительства меняйте… Это что за разговор с людьми? Разве так надо реагировать на аварийную ситуацию в водоснабжении?! »

Значительная часть сетей дождевой канализации в Ростове нуждается в реконструкции, следует из исследования новосибирской компании «Корпус», которая подготовила его по заказу администрации. В городе насчитали 914,7 километра ливневок.

«Большая часть отводимых поверхностных стоков сбрасывается без очистки в реки, балки и овраги. Техническое состояние большого количества отдельных участков неудовлетворительное из-за разрушения водоприемных колодцев и сетей, что в свою очередь приводит к периодическому подтоплению территорий и подвалов домов ».

Из исследования новосибирской компании «Корпус», которая подготовила его по заказу администрации Ростова.

Такую информацию можно найти на официальном портале администрации.

В этом году по новой программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры запланирован значительный объем работ по обновлению инженерных сетей в муниципалитетах. Предстоит капитально отремонтировать 109,7 километров водопроводных и 45,2 километров канализационных сетей в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, Белокалитвинском и Красносулинском городских поселениях.

Однако все куда менее красочно, если вчитаться повнимательнее в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2020-2025 гг.»

Так, в тепловой энергетике региона насущными являются проблемы:


Этот же документ обнародует и проблемы города в холодном водоснабжении :


Централизованная система водообеспечения тоже страдает, сказано в «Программе…»:


Электроэнергия тоже хромает:


А с газом что? Ничего хорошего:

Сколько нужно средств для реконструкции и замены сетей

В актуализированной схеме теплоснабжения Ростова до 2034 года приводятся следующие расчёты необходимых затрат - порядка 13 млрд рублей составили капитальные вложения в строительство и реконструкцию тепловых сетей в Ростове.

ООО «Ростовские тепловые сети» в 2023-2024 году запланировали масштабную модернизацию инфраструктуры. В реализацию программы компания вложит 3,1 млрд рублей. Подготовку города к отопительному сезону обсудили в ходе расширенного планерного совещания при главе Администрации Ростова-на-Дону.

О программе модернизации тепловых сетей города рассказал в ходе своего доклада бывший заместитель главы Администрации по ЖКХ Алексей Пикалов. По его словам, средства необходимые для реализации программы ООО «Ростовские тепловые сети» выделит Фонд национального благосостояния. Ресурсоснабжающее предприятие планирует обновить 25 участков теплосетей с общей протяженностью 8 км.

АО «Ростовводоканал» направило в 2023 году на обновление сетей и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения более 486 млн. руб.

Большая часть средств производственной программы – 321 млн. руб. – израсходована на перекладку трубопроводов.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко в интервью РБК отметил, что «Ростовводоканал» остается самой проблемной организацией. Это несмотря на то, что администрация заключила соглашения с рядом сетевых компаний, в которых прописан порядок прокладки, ремонта и эксплуатации подземных инженерных коммуникаций.

По словам Алексея Логвиненко, за «Ростовводоканалом» значится 1832 не закрытых «разрытия». Сити-менеджер добавил, что над решением проблемы городские власти уже работают. Они планируют внедрить некий новый инструмент, который позволит им не ждать выполнения работ, а делать все самим, по ГОСТу. Затраченные деньги на «доделывание» работ будут взыскивать с организаций, которым поручили работы, через суд. Так, по словам Логвиненко, уже были направлены иски в Арбитражный суд Ростовской области водоканалу о понуждении к приведению в порядок разрытых участков дорог, а к владельцам коммуникаций поданы иски на 30 с лишним млн руб. за некачественное устранение разрытий.

Согласно «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону до 2025 года» на систему теплоснабжения в 2024 году планируют потратить в общей сложности 559,7 млн. рублей. При этом из областного бюджета будет выделено 16,4 млн. рублей, а капитальные вложения составят 23,6 млн. рублей.

Система водоснабжения требует куда более существенных затрат в текущем году – почти 2 млрд. 948 млн. рублей. Однако областной бюджет выделять деньги не планирует. Основная часть средств, около 1 млрд. 882 млн рублей будет вложена за счет платы за подключение.

Чуть дешевле обойдется в этом году система водоотведения. На нее планируют потратить 2 млрд. 731 млн рублей.

Системе электроснабжения, судя по «Программе…» хотят устроить масштабный ремонт за 369,7 млн рублей и при этом ни копейки не вложить в 2025 году.

Система газоснабжения, наверное, самая «экономная». В 2024 году никаких вложений для нее не запланировано.

Около 140 млн рублей потратят на систему сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. При этом все деньги – собственные или кредитные средства.

Всего же на инвестиционные проекты по указанным направлениям коммунальных услуг заложено около 6 млрд рублей.

Кому принадлежат ростовские электростанции и теплотрассы?

В советское время каждый регион имел объединенную энергетическую структуру, соответственно, у нас это было «Ростовэнерго». В 1993 году в рамках перехода на рыночные рельсы предприятие было преобразовано в акционерное общество «Ростовэнерго» с уставным капиталом 1 633 260 рублей.

Все снова изменилось после реформы «РАО ЕЭС», когда решено было разбить все региональные «…Энерго» на отдельные компании по видам деятельности — выработка электроэнергии и тепла, электрические и тепловые сети, реализация ресурсов населению и так далее. Так появилось АО «МРСК Юга» в составе РСК, в состав которого входят ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго».

Предполагалось, что за счёт частных средств будет проведена масштабная модернизация инфраструктуры.

ТНС «Энерго»

Активы
История

Штат — около 1278 специалистов по данным на конец 2022 года. Зона обслуживания — Ростовская область. Чистая прибыль компании по итогам того же года составила 473 млн. рублей, а выручка — 58 млрд. рублей.

Около 4,5 млрд кВт*ч составил отпуск электроэнергии населению и приравненным категориям в 2022 году. А юридическим лицам было отпущено 7,9 млрд кВт*ч электроэнергии. В общей сложности компания реализовала 2,4 млрд кВт*ч.

На рынке энергосбытовых компаний в Ростовской области ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» занимает 87,9%.

Кроме того, «ТНС Энерго» — это гарантирующий поставщик на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» закупает электроэнергию на оптовом и розничном рынках и занимается ее продажей конечным потребителям — юридическим и физическим лицам.

Организация была основана в 2005 году. Ее зарегистрировали на государственному ровне как ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Статус гарантирующего поставщика на рынке электроэнергии в Ростовской области предприятие получило спустя год после появления. С 2012 года «Энергосбыт Ростовэнерго» является частью группы компаний «ТНС энерго».

В 2013 году ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» было реорганизовано в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС».

У компании имеется девять межрайонных отделений и 46 производственных участков, которые находятся в каждом административном районе Ростовской области.

Свое современное название «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предприятие получило в 2015 году, когда компания проводила ребрендинг.

На сегодняшний день ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обслуживает более 1,8 миллиона потребителей электроэнергии населения и предприятий в регионе Дона.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Активы
История

«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» принадлежат такие объекты генерации как Ростовская ТЭЦ-2, Центральная котельная, районные котельные № 3 и № 4, Волгодонская ТЭЦ-2.

Общая установленная тепловая мощность энергообъектов предприятия составляет 584,1 МВт, а тепловая мощность — 3699,14 Гкал/час.

Согласно данным 2019 года Ростовская ТЭЦ-2 обладает установленной электрической мощностью 200 МВт, всего 5,25 МВт вырабатывает Районная котельная (РК-3), еще меньше на «счетчике» Центральной котельной — около 3,4 МВт.

Самая мощная в пуле ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» РТЭЦ-2 снабжает тепловой энергией потребителей в западном жилом массиве Советского района. А также жителей города в пределах Ленинского, Октябрьского, Кировского районов. Зона действия ограничена на пр-т Сиверса, ул. Большой Садовой, пр-т Соколова, ул. Мечникова, ул. Варфоломеева. Также ТЭЦ-2 приносит тепло в дома некоторых жителей в Железнодорожном районе.

Кроме РК-3 и РК-4 на балансе ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» значились также РК-1 и РК-2. Работу районной котельной-1 приостановили в 2016 году, годом ранее вывели из эксплуатации РК-2, а нагрузку перераспределили между ТЭЦ-2, РК-3 и РК-4.

Один из крупнейших в регионе производителей тепловой энергии. Организация учреждена в 2009 году как дочерняя структура АО «ВДК-Энерго».

Активность работы предприятия значительно ухудшает экологию города. Так, согласно подсчетам в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2020–2025 гг.» общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году составил 1436,4 тонны.

В конце 2023 года ООО «Лукойл-Ростовэнерго» решил установить антидроновую защиту за 65 млн. рублей. По данным портала госзакупок, подрядчик должен будет поставить комплексы обнаружения и противодействия БПЛА на тепловые электростанции по Ростовской области. Завершить установку должны до августа 2024 года.

ПАО «Россети Юг»

Активы

Формирование «МРСК Юга» вписано в общий план модернизации российской энергетики, который предполагает объединение новых предприятий после разделения действующих энергокомпаний на виды. В Ростовской области филиалом ПАО «МРСК Юга» выступает компания «Ростовэнерго». В его систему энергообеспечения входит в общей сложности 8 звеньев: Центральные электрические сети, Северные электрические сети, Восточные электрические сети, Северо-Восточные электрические сети, Юго-Восточные электрические сети, Западные электрические сети, Юго-Западные электрические сети, Южные электрические сети.

Наиболее крупными потребителями энергетического продукта «Ростовэнерго» в Ростове являются ООО «КЗ „Ростсельмаш“», ОАО «10‑ГПЗ», ПАО «Роствертол», АО «Донэнерго», Новочеркасские заводы НЗСП, НЭВЗ, НЭЗ.

ООО «Ростовские тепловые сети»

Активы
История

Уменьшение количества котельных создало дополнительную нагрузку на другие объекты теплоснабжения «РТС».

Сейчас «Ростовские тепловые сети» входят в группу «ЛУКОЙЛ».

В 2025 году «Ростовские тепловые сети» будут отмечать 65-й юбилей.

История предприятия началась в июне 1960 года, когда Совет Народного Хозяйства Ростовского экономического административного района распоряжением № 396-р разрешил управлению «Ростовэнерго» организовать отдельное предприятие — Ростовскую-на-Дону тепловую сеть под названием «Ростовтеплосеть».

На первых этапах своего развития РТС занималась только обслуживанием и ремонтом тепловых сетей. Но уже в 1973 году в распоряжении организации появились котельные № 1 («Северная») и № 2 («Западная»), а спустя еще пять лет и котельная № 3.

Центральная котельная, которая ранее носила название ТЭЦ-1 тоже входила в состав «РТС» в 80-е годы. Город тогда активно строился и, чтобы покрывать растущие объемы теплоснабжения, на тепломагистраль № 1 установили перекачивающую насосную станцию «Темерник».

В 1994 году к «Ростовтеплосети» присоединилась котельная № 4, которая обеспечивала теплом новый жилой район «Темерник».

Чтобы улучшить качество теплоснабжения в 2008-2010-х годах «РТС» достраивали перемычки между своими котельными, закольцовывая сеть. Это позволило сократить сроки отключений и при этом продолжать подачу горячей воды во время регламентных работ.

В 2013 году Министерство энергетики РФ дало добро на поэтапное развитие ростовских теплосетей до 2028 года. В результате оно должно перейти на закрытую систему горячего водоснабжения. Чтобы претворить этот план в жизнь, в 2015 году пришлось вывести из эксплуатации котельную № 2, заменив ее на блочно-модульную насосную станцию. Работу котельной № 1 также приостановили.

АО «Донэнерго»

История

Еще одну из основных теплоснабжающих организаций Ростова создали в 2000 году. Предприятие появилось на базе «Ростоблкоммунэнерго», которое существовало с 1972 года и принадлежало государству. Первые годы «Донэнерго» передавал только электроэнергию, но с 2004 года в арсенале компании появилось и тепло.

В частное предприятие в форме акционерного общество «Донэнерго» преобразовали в 2007 году. С 2016 года данные о совладельцах не раскрывались. Согласно сервису «СПАРК», последним заявленным совладельцем компании было АО «РКР». Указано, что в 2015 году им полностью владело Минимущество Ростовской области.

Спустя 3 года у «Донэнерго» возникли многочисленные проблемы на электросетях, поэтому с 2012 по 2017 год была введена программа по сокращению электропотерь. Согласно ей, нужно было установить множество приборов учета. Уже к 2014 году таких устройств внедрили более 8 тысяч.

В 2016 году предприятие провело масштабный ремонт и привело в надлежащее состояние 10 котельных и 1,78 км теплотрасс. На реконструкцию и ремонт электроподстанций «Донэнерго» направил 95,4 млн рублей в 2016 году.

С 2020 года предприятие подключено к системе мониторинга аварий на объектах ЖКХ.

АО «Теплокоммунэнерго»

История

АО «Теплокоммунэнерго» — один из самых ярких примеров последствий энергетической реформы. Постановление № 163 «Об улучшении организации теплоснабжения городов и других населенных пунктов» было принято Советом Министров РСФР 17 февраля 1966 года. Согласно этому постановлению должны были быть основаны «Объединенные котельные и тепловые сети». Так в 1966 году в Ростове появилось собственное хозрасчетное Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. Оно находилось под руководством Горжилуправления Ростовского горисполкома.

Первой на баланс новой организации встала котельная по 16-й улице, 106, которая снабжала теплом всего 52 абонента.

Современное название предприятие получило в 1988 году, когда было реорганизовано и вошло в состав ОГПО «Ростовоблтеплоэнерго». С 1998 года РТПТС «Теплокоммунэнерго» стало муниципальным унитарным предприятием «Теплокоммунэнерго».

За всем время своего существования организация приняла под свое крыло в общей сложности 249 котельных, 109 которых закрыли из-за малоэффективности, а их потребителей переподключили к более крупным источникам тепла.

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

История

До 2010 года эта компания была известна ростовчанам как «Ростоврегионгаз». Она была зарегистрирована в 1999 году в качестве филиала московской ООО «Межрегионгаз».

«Ростоврегионгаз» в 2005 году контролировал масштабную программу газификации региона. Тогда уровень обеспеченности Ростовской области газом составлял 65,3%, а через пятнадцать лет вырос до 89,2% за счет реализации программы с 2016 по 2020 год. Были построены новые газопроводы протяженностью более 1,5 тыс. км и четыре газораспределительные станции. Сумма инвестиций составила 17,4 млрд рублей.

В 2017 году «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» ввел цифровое новшество: личный кабинет абонента. С ним потребители получили возможность оплачивать газ онлайн, получать информацию по заключенным договорам и лицевому счёту, передавать показания счётчика.

С 2021 по 2025 год организация проводит новую программу газификации. «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» выступает оптовым поставщиком. В итоге в 200 населенных пунктов должны быть проведены газовые сети.

Руководителем компании выступает Владимир Ревенко.

«Ростовводоканал»

Активы
История

В состав предприятия входят:

— комплекс очистных сооружений Центрального водопровода;
— комплекс очистных сооружений Александровского водопровода;
— 2 цеха по производству гипохлорита натрия;
— 2 станции УФ-обеззараживания;
— комплекс сооружений повторного использования промывных вод;— комплекс очистных сооружений канализации (Ростовская станция аэрации);
— более 100 водопроводных насосных станций;
— более 80 канализационных насосных станций;
— более 2800 км водопроводных сетей;
— более 1500 км канализационных сетей.

«Ростовводоканал» имеет старинную и, с недавних пор, очень скандальную историю с эпичными осадами.

Первые участки ростовского водопровода были заложены в 1865 году, когда главой города был Андрей Байков. Появилась насосная станция у Богатяновского источника, которая подавала воду в напорный резервуар объемом 250 кубометров. Дальше вода сама текла по пятикилометровой водопроводной сети. На 20-ти тысячное население этого вполне хватало.

В 1892 году потребность города в воде возросла и для водопроводных целей начали использовать Дон. Такая система уже могла давать до 2,5 тыс. кубометров воды в сутки.

В 1911 году водопроводная сеть достигала 21 км. Тогда же воду начали хлорировать для обеззараживания. Работе водоканала не помешали даже две революции, поэтому в 1924 году был образован трест «Водоканализация». Спустя 10 лет водоканалу провели масштабную реконструкцию и увеличили его мощность с 20 тыс. кубометров до 130 тыс. кубометров воды в сутки.

Серьезно «затормозила» работу водопровода Великая Отечественная война, когда оказались повреждены несколько насосных станций и вся производственная база. К концу 50-х годов все реконструировали и построили новые насосные станции и очистные сооружения.

В 1970-80-х годах активно достраивались новые объекты водоснабжения, которые призваны были покрывать потребность развивающейся промышленности и новых районов города.

В 2000 году на очистных сооружениях канализации достроили цеха механического обезвоживания осадка. Спустя четыре года стартовал инвестиционный проект «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова- на-Дону и юго-запада Ростовской области».

В 2008 году у «Ростовводоканала» появилась электролизная очистных сооружений Центрального водопровода для производства, подачи и ввода гипохлорита натрия.

Обеззараживать воду при помощи УФ - излучения начали в 2012 году на Александровских очистных сооружениях.

Осада

В феврале 2023 года «Ростовводоканал» оказался в центре скандала . Как писал «Блокнот — Ростов», поводом стало заявление гендиректора АО «Евразийский», на тот момент, основного акционера водоканала, Германа Вишневского о подготовке рейдерского захвата. Параллельно этому стало известно о возможной продаже пакета акций «Евразийского».

Однако все началось еще раньше. Летом 2021 года новым гендиректором «Ростовводоканала» стал Сергей Кабанов, до него чуть меньше года этот пост занимал Алексей Тейге. После Кабанова на должность заступил Дмитрий Кубрак.

В августе 2021 года «Ростовводоканал» посетили силовики в связи с уголовным делом в отношении одного из руководителей АО «Евразийский» Георгия Светлицкого. Он, помимо всего прочего, был председателем совета директоров АО «Водоканал Ростов-на-Дону». Уголовное дело на него возбудили по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, Георгий Светлицкий похитил около 204,2 млн рублей у АО «Водоканал Ростов-на-Дону».

При этом его отца, Станислава Светлицкого, годом ранее приговорили к 12 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей за вывод 6,6 млрд рублей из банка «Народный кредит».

В ноябре 2021 года на сайте АО «Евразийский» появилось заявление Германа Вишневского с требованием сменить совет директоров и гендиректора «Ростовводоканал». Он также добавил, что руководство ресурсоснабжающей организаций находилось в зависимости от лишенного свободы Станислава Светлицкого и его сына Георгия.

Вскоре на том же сайте появилась информация о том, что вместо Вишневского гендиректором компании стал Николай Шестак. Примерно тогда же у водоканала появился очередной новый гендиректор Михаил Поркшеев, а Герман Вишневский стал председателем совета директоров.

Но попасть в свои кабинеты они не могли, так как Дмитрий Кубрак, бывший гендиректор водоканала, забаррикадировался в помещении вместе с людьми, которые назывались его личной охраной.

Экс-глава считал все происходящее рейдерским захватом, при этом упоминая, что администрация города к происходящему тоже причастна.

Со стороны «осада» водоканала напоминала средневековье, нежели третье десятилетие 21 века. Еду для забаррикадировавшихся передавали через окна в пакетах по веревке, а у стен здания стали наваливать бетонные блоки. Установщиков заграждений из окон обливали грязной водой. А чем еще водоканалу отбиваться?

Накануне 2022 года Дмитрия Кубрака задержали ФСБ и ОМОН по подозрению в мошенничестве. Позже он оказался в колонии общего режима, где должен пробыть 3 года.

В начале 2023 года у водоканала возникли проблемы с его прямыми обязанностями. Из-за морозов в Дону стала образовываться шуга, из-за этого возникли трудности с подачей воды. К тому же администрация города не отставала от «Ростовводоканала» с требованиями устранить разрытия.

Герман Вишневский заявил, что представитель «Альфа-Групп» продолжает попытки рейдерского захвата водоканала.

Сразу четверых сотрудников предприятия задержали за вымогательство 1 февраля 2023 года.

12 марта 2024 года стало известно о том, что в главный офис водоканала снова нагрянули силовики, вероятно, с обысками. Об это сообщает паблик «Don Mash» «Экскурсию» по кабинетам для гостей проводит гендиректор Евгений Юркин.

Рост тарифов

За последние 10 лет коммунальные тарифы Ростовской области выросли в среднем на 137%. Меньше всего подорожала электроэнергия (+137%), больше всего — обращение с твердыми коммунальными отходами (+774%). Ресурсоснабжающие организации хотели бы поднять тарифы больше, но их аппетиты сдерживает государство. Именно оно решает, когда и на сколько может подорожать коммуналка. Федеральное правительство утверждает предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от них. Для каждого региона есть максимум, который превышать нельзя. За этим бдит Федеральная антимонопольная служба.

Например, во первой половине 2024 года расходы размер платы ростовчан за коммунальные услуги не должен превышать уровня 100% совокупных коммунальных платежей декабря 2023 г, а во второй половине — не более 109,5% (за исключением газоснабжения природным газом и теплоснабжения). Предельный индекс роста тарифов ЖКХ в Ростовской области составляет 9,5%.

Городские власти планируют поднять цены до допустимого максимума:
«С 1 января 2024 г. цены и тарифы на коммунальные ресурсы останутся неизменными. Рост произойдет только с 1 июля, в среднем на 9,5%. Если вывести средний индекс по году, то это будет порядка 4,8%. То есть не выше прогнозного уровня инфляции на 2024 г. », — рассказал глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Газ сетевой, месяц с человека

65

67,73

72,8

74,23

77,09

79,69

82,16

84,63

87,23

97,5

97,5

Водоснабжение холодное и водоотведение,м3

59,72

61,97

65,78

68,77

70,42

72,15

73,07

74,7

76,14

83,18

84,09

Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека

16,92

-

-

-

-

-

111

111,39

114,96

130,62

130,92

Водоснабжение горячее, м3

127,31

133,51

144,54

151,63

157,55

163,59

187,13

194,29

203,71

222,47

225,76

Отопление, Гкал

1694,27

1775,24

1920,24

2022,55

2105,19

2164,83

2335,02

2462,97

2583,77

2882,73

2880,89

Водоснабжение холодное, м3

34,83

36,23

38,44

40,06

40,97

42,03

43,2

43,8

45,04

48,47

48,67

Водоотведение, м3

24,89

25,74

27,35

28,71

29,44

30,11

29,86

30,9

31,11

34,71

35,43

Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч

350

350

350

360

372

383

396

411

425

481

481

Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч

-

443

490

504

519

534

553

575

595

673

673

Электроэнергия в квартирах c электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч

245

245

245

252

260

268

277

288

298

336

336

Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч

-

310

343

353

363

374

387

403

417

471

471

Услуги по снабжению электроэнргией

338,19

354,76

363

373,27

385,03

394,69

407,29

421,01

418,99

468,27

467,99

-
2013
2014
2015
2016
Газ сетевой, месяц с человека
65
67,73
72,8
74,23
Водоснабжение холодное и водоотведение, м3
59,72
61,97
65,78
68,77
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека
16,92
-
-
-
Водоснабжение горячее, м3
127,31
133,51
144,54
151,63
Отопление, Гкал
1694,27
1775,24
1920,24
2022,55
Водоснабжение холодное, м3
34,83
36,23
38,44
40,06
Водоотведение, м3
24,89
25,74
27,35
28,71
Электроэнергия в квартирах без электроплит за мин. объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч
350
350
350
360
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
-
443
490
504
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за мин. объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч
245
245
245
252
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
-
310
343
353
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
338,19
354,76
363
373,27
-
2017
2018
2019
2020
Газ сетевой, месяц с человека
77,09
79,69
82,16
84,63
Водоснабжение холодное и водоотведение, м3
70,42
72,15
73,07
74,7
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека
-
-
111
111,39
Водоснабжение горячее, м3
157,55
163,59
187,13
194,29
Отопление, Гкал
2105,19
2164,83
2335,02
2462,97
Водоснабжение холодное, м3
40,97
42,03
43,2
43,8
Водоотведение, м3
29,44
30,11
29,86
30,9
Электроэнергия в квартирах без электроплит за мин. объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч
372
383
396
411
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
519
534
553
575
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за мин. объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч
260
268
277
288
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
363
374
387
403
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
385,03
394,69
407,29
421,01
-
2021
2022
2023
-
Газ сетевой, месяц с человека
87,23
97,5
97,5
-
Водоснабжение холодное и водоотведение, м3
76,14
83,18
84,09
-
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека
114,96
130,62
130,92
-
Водоснабжение горячее, м3
203,71
222,47
225,76
-
Отопление, Гкал
2583,77
2882,73
2880,89
-
Водоснабжение холодное, м3
45,04
48,47
48,67
-
Водоотведение, м3
31,11
34,71
35,43
-
Электроэнергия в квартирах без электроплит за мин. объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч
425
481
481
-
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
595
673
673
-
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за мин. объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч
298
336
336
-
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
417
471
471
-
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх мин. объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч
418,99
468,27
467,99
-