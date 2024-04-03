Осада

В феврале 2023 года «Ростовводоканал» оказался в центре скандала . Как писал «Блокнот — Ростов», поводом стало заявление гендиректора АО «Евразийский», на тот момент, основного акционера водоканала, Германа Вишневского о подготовке рейдерского захвата. Параллельно этому стало известно о возможной продаже пакета акций «Евразийского».



Однако все началось еще раньше. Летом 2021 года новым гендиректором «Ростовводоканала» стал Сергей Кабанов, до него чуть меньше года этот пост занимал Алексей Тейге. После Кабанова на должность заступил Дмитрий Кубрак.



В августе 2021 года «Ростовводоканал» посетили силовики в связи с уголовным делом в отношении одного из руководителей АО «Евразийский» Георгия Светлицкого. Он, помимо всего прочего, был председателем совета директоров АО «Водоканал Ростов-на-Дону». Уголовное дело на него возбудили по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, Георгий Светлицкий похитил около 204,2 млн рублей у АО «Водоканал Ростов-на-Дону».



При этом его отца, Станислава Светлицкого, годом ранее приговорили к 12 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей за вывод 6,6 млрд рублей из банка «Народный кредит».



В ноябре 2021 года на сайте АО «Евразийский» появилось заявление Германа Вишневского с требованием сменить совет директоров и гендиректора «Ростовводоканал». Он также добавил, что руководство ресурсоснабжающей организаций находилось в зависимости от лишенного свободы Станислава Светлицкого и его сына Георгия.



Вскоре на том же сайте появилась информация о том, что вместо Вишневского гендиректором компании стал Николай Шестак. Примерно тогда же у водоканала появился очередной новый гендиректор Михаил Поркшеев, а Герман Вишневский стал председателем совета директоров.



Но попасть в свои кабинеты они не могли, так как Дмитрий Кубрак, бывший гендиректор водоканала, забаррикадировался в помещении вместе с людьми, которые назывались его личной охраной.



Экс-глава считал все происходящее рейдерским захватом, при этом упоминая, что администрация города к происходящему тоже причастна.



Со стороны «осада» водоканала напоминала средневековье, нежели третье десятилетие 21 века. Еду для забаррикадировавшихся передавали через окна в пакетах по веревке, а у стен здания стали наваливать бетонные блоки. Установщиков заграждений из окон обливали грязной водой. А чем еще водоканалу отбиваться?



Накануне 2022 года Дмитрия Кубрака задержали ФСБ и ОМОН по подозрению в мошенничестве. Позже он оказался в колонии общего режима, где должен пробыть 3 года.



В начале 2023 года у водоканала возникли проблемы с его прямыми обязанностями. Из-за морозов в Дону стала образовываться шуга, из-за этого возникли трудности с подачей воды. К тому же администрация города не отставала от «Ростовводоканала» с требованиями устранить разрытия.



Герман Вишневский заявил, что представитель «Альфа-Групп» продолжает попытки рейдерского захвата водоканала.



Сразу четверых сотрудников предприятия задержали за вымогательство 1 февраля 2023 года.



12 марта 2024 года стало известно о том, что в главный офис водоканала снова нагрянули силовики, вероятно, с обысками. Об это сообщает паблик «Don Mash» «Экскурсию» по кабинетам для гостей проводит гендиректор Евгений Юркин.