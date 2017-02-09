Ростовчане смогут экономить на безналичной оплате проезда в автобусах

Также в связи с введением безналичной оплаты будет реализована гибкая система оплаты проезда с ограничением по сроку действия, времени действия, числу поездок. По словам чиновников, повысится безопасность пассажирских перевозок и качество предоставленных услуг. Безналичная система будет реализовываться в городе в течение 12 лет за счет инвестора. Тестирование начнется в марте. Один из директоров городского автобусного маршрута сообщил о том, что валидаторы для счета оплаты проезда пенсионеров и школьников, которые сейчас установлены в городских маршрутах, часто ломаются. Чинить систему приходится перевозчикам, которые уверены, что ввод безналичной системы во всех маршрутах продлится не менее 2 лет.