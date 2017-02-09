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Ростовчане смогут экономить на безналичной оплате проезда в автобусах

9 февраля 2017, 13:57
В результате установки новой системы безналичной оплаты проезда в транспорте предприятия планируют увеличить выручку, а жители Ростова смогут экономить, рассказал RostovGazeta представитель мэрии.

"Благодаря безналичной системе увеличится собираемость выручки предприятий и сократятся расходы. Предусмотрены различные способы учета проезда для различных категорий пассажиров: бесплатный проезд с фиксированием факта проезда, частичная оплата проезда, полная оплата проезда", - отметил сотрудник городской администрации.

Также в связи с введением безналичной оплаты будет реализована гибкая система оплаты проезда с ограничением по сроку действия, времени действия, числу поездок. По словам чиновников, повысится безопасность пассажирских перевозок и качество предоставленных услуг. Безналичная система будет реализовываться в городе в течение 12 лет за счет инвестора. Тестирование начнется в марте. Один из директоров городского автобусного маршрута сообщил о том, что валидаторы для счета оплаты проезда пенсионеров и школьников, которые сейчас установлены в городских маршрутах, часто ломаются. Чинить систему приходится перевозчикам, которые уверены, что ввод безналичной системы во всех маршрутах продлится не менее 2 лет.

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#Новости#Тат Гаспарян#Общество
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