Арест как смертный приговор: глава «Ванта» в Ростове может не выйти из СИЗО

«По каждому из объектов идет динамичная работа и она никогда не прекращалась. Однако человек сейчас находится под стражей. В зимний период времени режим процессуальной работы – три дня в неделю. Это означает, что три дня в неделю его поднимают в 4-5 утра, он находится на холоде при минусовой температуре в конвойных машинах. Это крайне негативно даже для здорового человека, а для больного человека это губительно», — говорит она.