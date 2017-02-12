Арест как смертный приговор: глава «Ванта» в Ростове может не выйти из СИЗО

Руководителя некогда одной из крупнейших строительных компаний ЮФО концерна «Вант» обвиняют в хищении порядка 300 миллионов средств дольщиков. Кировский районный суд города Ростова-на-Дону продолжает рассмотрение его дела и уже более года не выпускает из СИЗО бизнесмена, у которого пять лет назад впервые диагностировали рак.
Избирательное правосудие
Компания «Вант» из-за кризиса 2008 года оставила в разной степени готовности порядка десяти домов в городе Ростове-на-Дону. По словам адвоката Светланы Подгорной, в отношении директоров компаний-застройщиков (входивших в концерн) возбудили несколько уголовных дел, самым строгим наказанием по которым оказались штрафы.
Решения выносились Ворошиловским, Железнодорожным, Кировским, Первомайским районными судами еще в 2013—2015 годах по статье, которая подразумевает совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности. Это означает, что вменяемая Чабанову статья (мошенничество в особо крупном размере) оказывается на порядок строже той, по которой ранее судили его сообщников, поясняет адвокат.
«Соучастники по одним и тем же правоотношениям, а это договор долевого участия в строительстве, квалифицируются по статье 159 прим. 4. Как можно отделить Чабанова, как организатора данной группы, от уже состоявшихся решений? Это не прописано в уголовном кодексе. Это незаконно», — говорит Подгорная.
По ее словам, защита настаивает на переквалификации действий Чабанова, что невыгодно гособвинению.
В прокуратуре Ростовской области не стали комментировать причины возбуждения уголовного дела в отношении Чабанова по более строгой статье и возможность ее изменения, ограничившись описанием сути претензий. Главный довод гособвинения в том, что глава строительного концерна пытался скрыться от следственного органа, покинув страну, из-за чего в 2012 году его объявили в международный розыск.
Сторона защиты утверждает, что в тот момент подсудимый проходил по делу в качестве свидетеля — ему не предъявляли обвинение, не ограничивали свободу передвижения.
Достраивает дома из тюрьмы
Родственники поясняют, что почти за год до этого Чабанов уехал за границу на лечение. «Он не скрывался от следствия, а напротив всячески ему содействовал, позволяя изымать документацию на работающих еще на тот момент предприятиях, в качестве свидетеля давал полные и достоверные показания по делу, совместно с администрацией города искал возможность завершения строительства домов», — говорит дочь подсудимого.
По словам адвоката, по всем пяти недостроенным объектам, о которых идет речь в деле, найдено какое-то решение. Потерпевшим по улице Скачкова, 52 вернули деньги еще в 2010—2011 годах, а дом по улице Университетский-Филимоновская-Лермонтовская сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Также окончено строительство 2-х домов по адресу ул.Детская,43-45. По дому, который планировался к застройке на улице Седова,14б, большинству дольщиков также возвращены денежные средства.
«По каждому из объектов идет динамичная работа и она никогда не прекращалась. Однако человек сейчас находится под стражей. В зимний период времени режим процессуальной работы – три дня в неделю. Это означает, что три дня в неделю его поднимают в 4-5 утра, он находится на холоде при минусовой температуре в конвойных машинах. Это крайне негативно даже для здорового человека, а для больного человека это губительно», — говорит она.
Родственники настаивают, что находясь под стражей, Чабанову сложно оказать содействие в завершении данных объектов.
Смертельная болезнь
«Сейчас ему требуется узкоспециализированное лечение для того, чтобы продлить жизнь. Являясь онкобольным, имея полное право на оказание специализированной медицинской помощи, он и по сей день заседание за заседанием получает отказы в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. Даже 159 статья не предусматривает наказания в виде лишения человека права на жизнь», — говорит дочь.
С момента заключения Чабанова под стражу, по словам родственников, ему не оказывается лечение. «Комиссия в составе трех человек выдала медицинское заключение и подтвердила диагноз на основании новых исследований. Однако по поступлению данного медицинского заключения, суд просто проигнорировал документ. Подтверждение тяжести заболевания должно повлиять на соответствующее судебное решение об отмене меры пресечения незамедлительно», — говорит Подгорная.
Подтвердил ее слова и ректор Ставропольского медицинского университета Владимир Кошель. «Естественно, что человек с четвертой стадией рака не может находиться в тюрьме, он должен пребывать в специальном медучреждении. Если дело идет к смерти, то он выпускается из тюрьмы, отправляется домой для отхода в мир иной», - сказал Кошель.
Подключились все
К делу уже подключился бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи, региональный бизнес-омбудсмен Олег Дереза.
«Дело Чабанова вошло в список Титова, переданного председателю Верховного суда для рассмотрения законности выбора меры пресечения. Мы будем все пытаться изменить меру пресечения в суде апелляционной инстанции», — рассказал Дереза.
С Хуруджи подсудимый сидел в одной камере, когда тот находился под следствием также по делу о мошенничестве. «Очевидно, что человек с такой болезнью, как у Чабанова, не может содержаться в СИЗО. Однажды нам уже приходилось помогать родственникам забирать из камеры труп. Я не хочу, чтобы такое произошло в Ростовской области», — говорит Хуруджи.
На днях подсудимого госпитализировали из следственного изолятора из-за резкого ухудшения здоровья. Он находился в хирургическом отделении больницы ГУФСИН.