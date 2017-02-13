Ростовские депутаты предлагают уголовно наказывать за "группы смерти"

"Необходимо запретить такие группы и ввести уголовную ответственность за доведение до суицида. Никто там не скрывается, и за эти призывы нужно устанавливать этих людей, и эта уголовная ответственность должна быть реальной – сядут 5-10 человек за это дело и заниматься им не будут", - высказался он.