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Ростовские депутаты предлагают уголовно наказывать за "группы смерти"

13 февраля 2017, 18:51
Необходимо ввести уголовную ответственность руководителям так называемых "групп смерти" в соцсетях, которые толкают детей и подростков на суицид, рассказал RostovGazeta руководитель фракции "Справедливая Россия" в законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

"Необходимо запретить такие группы и ввести уголовную ответственность за доведение до суицида. Никто там не скрывается, и за эти призывы нужно устанавливать этих людей, и эта уголовная ответственность должна быть реальной – сядут 5-10 человек за это дело и заниматься им не будут", - высказался он.

В Ростове было найдено тело 16-летнего юноши с признаками суицида. До самоубийства он пытался выйти из опасной игры.

"Группы смерти" - это сообщества в соцсетях, в которых подростки играют в игру, окончанием которой становится их смерть.

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