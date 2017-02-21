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Производство на ростовском "Евродоне" упадет на 20 тыс тонн из-за гриппа

21 февраля 2017, 18:00
Предприятие "Евродон" недовыполнит план по производству мяса индейки на 20 тысяч тонн в 2017 году, заявила заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбанева.

"В связи с выявлением особо опасного заболевания в рамках проведения ограничительных мероприятий было произведено отчуждение птиц, и, к сожалению, было уничтожено 191 тысяча голов птиц. Поэтому недовыполнение объема производства мяса в живом весе составит порядка 20 тысяч тонн", - рассказала она.

Горбанева добавила, что несмотря на это, предприятие работает согласно графику.

Напомним, ранее в продукции компании нашли антибиотики, а в мясе индейки в Чебоксарах была обнаружена кишечная палочка. Из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии было уничтожено около 160 тысяч голов, и компания не получит страховые возмещения в полном объеме. Уничтоженная птица была захоронена в Красносулинском районе области, и воду в колодцах в том районе будут проверять еще два года.

Убытки компании могут составить 1 миллиард рублей.

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#Новости#Алина Андреева#Происшествия
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