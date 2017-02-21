Производство на ростовском "Евродоне" упадет на 20 тыс тонн из-за гриппа

"В связи с выявлением особо опасного заболевания в рамках проведения ограничительных мероприятий было произведено отчуждение птиц, и, к сожалению, было уничтожено 191 тысяча голов птиц. Поэтому недовыполнение объема производства мяса в живом весе составит порядка 20 тысяч тонн", - рассказала она.
Горбанева добавила, что несмотря на это, предприятие работает согласно графику.
Напомним, ранее в продукции компании нашли антибиотики, а в мясе индейки в Чебоксарах была обнаружена кишечная палочка. Из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии было уничтожено около 160 тысяч голов, и компания не получит страховые возмещения в полном объеме. Уничтоженная птица была захоронена в Красносулинском районе области, и воду в колодцах в том районе будут проверять еще два года.
Убытки компании могут составить 1 миллиард рублей.