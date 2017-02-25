Власти Ростова признали проблему "групп смерти"

"Ростовские педагоги, занимающиеся профилактикой суицидов, впервые столкнулись с реальной смертью одного из учеников, спровоцированной участием последнего в "группе смерти". Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо действовать без паники и помнить, что ответственность за жизнь детей лежит на взрослых", - сказано в сообщении.
В Ростове развернули широкомасштабную кампанию по профилактике интернет-зависимости среди школьников, проводятся беседы с учащимися и занятия для родителей. Для выявления групп риска среди подростков в городе провели анонимное тестирование на зависимость от онлайн-игр.
Отмечается, что в данном вопросе необходимо четкое межведомственное реагирование в тех случаях, когда нет возможности помочь ребенку без участия медработников или полиции.
Напомним, усиленные профилактические меры в Ростове начали после обнаружения подростка, состоявшего в одной из "групп смерти", со следами суицида.
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