Власти Ростова признали проблему "групп смерти"

"Ростовские педагоги, занимающиеся профилактикой суицидов, впервые столкнулись с реальной смертью одного из учеников, спровоцированной участием последнего в "группе смерти". Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо действовать без паники и помнить, что ответственность за жизнь детей лежит на взрослых", - сказано в сообщении.