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Ростов вошел в топ-10 городов, в которых продаются самые крохотные квартиры

27 февраля 2017, 10:32
Размер самой крохотной квартиры, выставленной на продажу в Ростове-на-Дону, составляет всего 15 квадратных метров, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Стоимость такого жилья составляет всего 1,2 миллиона рублей. Из объявления следует, что жилая площадь квартиры составляет 8 квадратных метров, размер кухни3 квадратных метра. В квартире сделан свежий ремонт, а рядом с домом находится вся необходимая инфраструктура.

По размеру и стоимости самых маленьких квартир, выставленных на продажу в российских мегаполисах, Ростов-на-Дону занял 10-е место. Самая крохотная квартира продается в Москве, ее площадь составляет всего 11 квадратных метров, а стоимость1,9 миллиона рублей. Квартира расположена в Северо-Восточном округе столицы, в доме недалеко от станции метро Бабушкинская.

Такая же по площади квартира продается в Уфе за 950 тысяч рублей.

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