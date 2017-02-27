Ростов вошел в топ-10 городов, в которых продаются самые крохотные квартиры

По размеру и стоимости самых маленьких квартир, выставленных на продажу в российских мегаполисах, Ростов-на-Дону занял 10-е место. Самая крохотная квартира продается в Москве, ее площадь составляет всего 11 квадратных метров, а стоимость — 1,9 миллиона рублей. Квартира расположена в Северо-Восточном округе столицы, в доме недалеко от станции метро Бабушкинская.

