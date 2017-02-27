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В Новочеркасске возведут торговый центр за 800 млн руб

27 февраля 2017, 13:07
В Новочеркасске Ростовской области планируется построить торгово-развлекательный центр, на эти работы потратят почти 800 миллионов рублей, сообщает в понедельник правительство региона.

"Соглашение о реализации проекта подписали в Сочи на российском инвестиционном форуме. Площадь объекта составит 22,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект рассчитан на два этапа. Сейчас завершается возведение одноэтажного корпуса площадью 9 тысяч квадратных метров. Открыть его могут в этом году. При этом 60% площади займет супермаркет "О’Кей".

Второй этап начнется в будущем году. Будет построен трехэтажный корпус. Для местных жителей появится около 400 мест для работы.

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