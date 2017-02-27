В Новочеркасске возведут торговый центр за 800 млн руб

"Соглашение о реализации проекта подписали в Сочи на российском инвестиционном форуме. Площадь объекта составит 22,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект рассчитан на два этапа. Сейчас завершается возведение одноэтажного корпуса площадью 9 тысяч квадратных метров. Открыть его могут в этом году. При этом 60% площади займет супермаркет "О’Кей".
Второй этап начнется в будущем году. Будет построен трехэтажный корпус. Для местных жителей появится около 400 мест для работы.
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