Министр труда РФ: целесообразно вернуть страхование от безработицы

Напомним, что система страхования от безработицы за счет взносов работодателей существовала в нашей стране до 2001 года. В настоящее время пособия для лишившихся работы граждан являются формой соцподдержки и финансируются из федерального бюджета. Минтруд произвел предварительные расчеты, согласно которым достаточно было бы даже 1% отчислений работодателей, чтобы обеспечить поддержку безработных.
Для сравнения: сейчас на пособия по безработице государство тратит порядка 40 миллиардов рублей в год. При установлении доли отчислений с зарплат в 1% фонд может составить до 200 миллиардов рублей. Значит, потерявшие работу могли бы получать более высокие пособия.
Смена модели финансирования пособий возможна в ближайшие 7-10 лет. По словам Максима Топилина, страховая система поддержки безработных граждан существует во многих развитых странах мира.
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