rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Министр труда РФ: целесообразно вернуть страхование от безработицы

28 февраля 2017, 10:42
Министр труда РФ Максим Топилин считает целесообразным рассмотреть возвращение к системе финансирования пособий по безработице при помощи страховых взносов с зарплат, пишет РБК.

Напомним, что система страхования от безработицы за счет взносов работодателей существовала в нашей стране до 2001 года. В настоящее время пособия для лишившихся работы граждан являются формой соцподдержки и финансируются из федерального бюджета. Минтруд произвел предварительные расчеты, согласно которым достаточно было бы даже 1% отчислений работодателей, чтобы обеспечить поддержку безработных.

Для сравнения: сейчас на пособия по безработице государство тратит порядка 40 миллиардов рублей в год. При установлении доли отчислений с зарплат в 1% фонд может составить до 200 миллиардов рублей. Значит, потерявшие работу могли бы получать более высокие пособия.

Смена модели финансирования пособий возможна в ближайшие 7-10 лет. По словам Максима Топилина, страховая система поддержки безработных граждан существует во многих развитых странах мира.

р2

Материалы по теме
Самый низкий за 20 лет уровень безработицы зафиксировали на Дону в 2016-мРостовские компании не могут найти сотрудников из-за низкой безработицы
#Новости#Безработица#Минтруд#Анна Петрова#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00