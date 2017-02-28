Министр труда РФ: целесообразно вернуть страхование от безработицы

Напомним, что система страхования от безработицы за счет взносов работодателей существовала в нашей стране до 2001 года. В настоящее время пособия для лишившихся работы граждан являются формой соцподдержки и финансируются из федерального бюджета. Минтруд произвел предварительные расчеты, согласно которым достаточно было бы даже 1% отчислений работодателей, чтобы обеспечить поддержку безработных.

