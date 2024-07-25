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Стало известно, сколько выходных ждет жителей Ростовской области на Новый год
25 июля, 10:23
Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области
11 апреля, 15:03
В Ростове увеличилось число бездомных подростков
11 апреля, 08:33
Пенсии жителей Ростовской области вырастут с 1 апреля
В Ростовской области и других регионах России размеры социальных пенсий планируют проиндексировать на 7,5% с 1 апреля, об этом сообщили в «Российской газете».
20 марта, 11:28
2023
Порядочная будет исполнять обязанности главы Минтруда Ростовской области
Исполняющим обязанности министра труда и соцразвития Ростовской области стала Ольга Порядочная, сообщили в правительстве региона.
21 сентября 2023, 13:24
2017
Министр труда РФ: целесообразно вернуть страхование от безработицы
Министр труда РФ Максим Топилин считает целесообразным рассмотреть возвращение к системе финансирования пособий по безработице при помощи страховых взносов с зарплат, пишет РБК.
28 февраля 2017, 07:42

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