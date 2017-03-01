Город Азов, донская уха и раки вошли в топ-100 туристических брендов РФ

Кроме города Азова в сотню самых известных турбрендов России вошла донская уха, разместившаяся на 78-й строчке списка, а также и донские раки, которые попали на 86-е место в рейтинге. Более 60% принявших участие в опросе сообщили, что хотели бы посетить Ростовскую область, чтобы поближе познакомиться с данными туристическими брендами.