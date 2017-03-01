Город Азов, донская уха и раки вошли в топ-100 туристических брендов РФ

При составлении рейтинга были опрошены более тысячи жителей нашей страны. Так, город Азов оказался известен 73% респондентов, у 76% опрошенных данный бренд ассоциируется с Ростовской областью. Более половины принявших участие в опросе людей выразили желание посетить регион, чтобы побывать в Азове. В общей сложности туристический бренд набрал 200 баллов, что позволило ему занять 71-ю строчку рейтинга.
Кроме города Азова в сотню самых известных турбрендов России вошла донская уха, разместившаяся на 78-й строчке списка, а также и донские раки, которые попали на 86-е место в рейтинге. Более 60% принявших участие в опросе сообщили, что хотели бы посетить Ростовскую область, чтобы поближе познакомиться с данными туристическими брендами.
Самым популярным региональным турбрендом России была названа Третьяковская галерея, о существовании которой известно 94% респондентов.
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