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Город Азов, донская уха и раки вошли в топ-100 туристических брендов РФ

1 марта 2017, 17:26
Три туристических бренда Ростовской области вошли в сотню самых узнаваемых региональных брендов России, список составлен силами Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журналом "Отдых в России".

При составлении рейтинга были опрошены более тысячи жителей нашей страны. Так, город Азов оказался известен 73% респондентов, у 76% опрошенных данный бренд ассоциируется с Ростовской областью. Более половины принявших участие в опросе людей выразили желание посетить регион, чтобы побывать в Азове. В общей сложности туристический бренд набрал 200 баллов, что позволило ему занять 71-ю строчку рейтинга.

Кроме города Азова в сотню самых известных турбрендов России вошла донская уха, разместившаяся на 78-й строчке списка, а также и донские раки, которые попали на 86-е место в рейтинге. Более 60% принявших участие в опросе сообщили, что хотели бы посетить Ростовскую область, чтобы поближе познакомиться с данными туристическими брендами.

Самым популярным региональным турбрендом России была названа Третьяковская галерея, о существовании которой известно 94% респондентов.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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