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Ростов стал лишь 10-м в туристическом рейтинге непляжных городов России

24 марта 2016, 11:03
Последнее место по туристической привлекательности в первой десятке непляжных городов нашей страны занимает Ростов-на-Дону, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

"Сейчас осуществляется активная подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году: развивается инфраструктура города, совершенствуется доступная среда, облагораживаются территории. Уже в этом году ожидается увеличение количества туристов", - говорится в сообщении.

Данные по топ-10 российских непляжных городов были озвучены на международной туристической выставке "Интурмаркет-2016", которая завершилась в Москве во вторник. Доля туризма в валовом региональном продукте Ростова в настоящее время составляет всего один процент, в то время как во всём мире среднее значение этого показателя - 10%.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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