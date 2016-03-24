Ростов стал лишь 10-м в туристическом рейтинге непляжных городов России

Данные по топ-10 российских непляжных городов были озвучены на международной туристической выставке "Интурмаркет-2016", которая завершилась в Москве во вторник. Доля туризма в валовом региональном продукте Ростова в настоящее время составляет всего один процент, в то время как во всём мире среднее значение этого показателя - 10%.