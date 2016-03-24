Ростов стал лишь 10-м в туристическом рейтинге непляжных городов России

"Сейчас осуществляется активная подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году: развивается инфраструктура города, совершенствуется доступная среда, облагораживаются территории. Уже в этом году ожидается увеличение количества туристов", - говорится в сообщении.
Данные по топ-10 российских непляжных городов были озвучены на международной туристической выставке "Интурмаркет-2016", которая завершилась в Москве во вторник. Доля туризма в валовом региональном продукте Ростова в настоящее время составляет всего один процент, в то время как во всём мире среднее значение этого показателя - 10%.