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Ростовская область оказалась в самом хвосте "рейтинга шаурмы"

9 марта 2017, 14:52
Среднестатистический житель Ростовской области не может себе позволить съедать каждый день по одной шаурме на деньги, которые остаются у него после оплаты квартиры и других первостепенных трат, говорится в исследовании группы "Свидетели шаурмы".

Так, во многих странах мира для изучения покупательской способности применяется "индекс Биг-мака", однако использовать его для российских реалий не представляется возможным, поскольку МакДоналдс есть не в каждом регионе РФ. Однако есть блюдо, которое объединяет все регионы Россииэто шаурма. Таким образом, для подсчета "индекса шаурмы" эксперты вычли из средней заработной платы в регионе сумму прожиточного минимума и среднюю стоимость арендной платы однокомнатной квартиры. Оставшаяся сумма делится на среднюю стоимость этого блюда в регионе.

При величине средней зарплаты в Ростовской области в 23,3 тысячи рублей, прожиточном минимуме в 9,4 тысячи рублей, средней арендной ставке на однокомнатные квартиры в 11 тысяч рублей и средней цене за шаурму140 рублей, жители региона могут себе позволить не больше 0,6 шаурмы в день.
По этому показателю субъект оказался на 73-й строчке российского рейтинга.

В исследовании говорится, что больше всего шаурмы могут позволить себе съесть жители Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Ненецкого АО, Тюменской и Магаданской областей. Совершенно не остается денег на шаурму у жителей Севастополя, Крыма, Новосибирской области, Республики Дагестан, Кемеровской области.

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