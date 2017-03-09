Ростовская область оказалась в самом хвосте "рейтинга шаурмы"

Так, во многих странах мира для изучения покупательской способности применяется "индекс Биг-мака", однако использовать его для российских реалий не представляется возможным, поскольку МакДоналдс есть не в каждом регионе РФ. Однако есть блюдо, которое объединяет все регионы России — это шаурма. Таким образом, для подсчета "индекса шаурмы" эксперты вычли из средней заработной платы в регионе сумму прожиточного минимума и среднюю стоимость арендной платы однокомнатной квартиры. Оставшаяся сумма делится на среднюю стоимость этого блюда в регионе.