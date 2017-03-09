Ростовская область оказалась в самом хвосте "рейтинга шаурмы"

Так, во многих странах мира для изучения покупательской способности применяется "индекс Биг-мака", однако использовать его для российских реалий не представляется возможным, поскольку МакДоналдс есть не в каждом регионе РФ. Однако есть блюдо, которое объединяет все регионы России — это шаурма. Таким образом, для подсчета "индекса шаурмы" эксперты вычли из средней заработной платы в регионе сумму прожиточного минимума и среднюю стоимость арендной платы однокомнатной квартиры. Оставшаяся сумма делится на среднюю стоимость этого блюда в регионе.
При величине средней зарплаты в Ростовской области в 23,3 тысячи рублей, прожиточном минимуме в 9,4 тысячи рублей, средней арендной ставке на однокомнатные квартиры в 11 тысяч рублей и средней цене за шаурму — 140 рублей, жители региона могут себе позволить не больше 0,6 шаурмы в день.
По этому показателю субъект оказался на 73-й строчке российского рейтинга.
В исследовании говорится, что больше всего шаурмы могут позволить себе съесть жители Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Ненецкого АО, Тюменской и Магаданской областей. Совершенно не остается денег на шаурму у жителей Севастополя, Крыма, Новосибирской области, Республики Дагестан, Кемеровской области.
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