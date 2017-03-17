Экс-лидер движения "Россия молодая" из Таганрога получил 2,5 года

Следствие считает, что Мищенко на пару с бывшим руководителем Союза защиты чернобыльцев в Новомосковске Геннадием Ефимовым разработал программу "Чернобыль", предусматривающую проведение ряда мероприятий для ликвидаторов последствий аварии и членов их семей. Однако запланированные акции и мероприятия так и не были проведены, а 650 тысяч рублей, выделенные на их реализацию, исчезли.

