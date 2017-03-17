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Экс-лидер движения "Россия молодая" из Таганрога получил 2,5 года

17 марта 2017, 16:35
Родившийся в Таганроге известный политический деятель и экс-лидер российского молодежного движения Максим Мищенко был приговорен к 2,5 годам за совершение мошенничества, говорится на сайте прокуратуры Тульской области.

Бывший лидер организации "Россия молодая" был обвинен в мошенничестве при получении денежных средств во время его работы в правительстве Тульской области.

Следствие считает, что Мищенко на пару с бывшим руководителем Союза защиты чернобыльцев в Новомосковске Геннадием Ефимовым разработал программу "Чернобыль", предусматривающую проведение ряда мероприятий для ликвидаторов последствий аварии и членов их семей. Однако запланированные акции и мероприятия так и не были проведены, а 650 тысяч рублей, выделенные на их реализацию, исчезли.

Мищенко также был оштрафован на 80 тысяч рублей, а также лишен права занимать должности в органах власти в течение трех лет.

р2

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