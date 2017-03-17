Экс-лидер движения "Россия молодая" из Таганрога получил 2,5 года

Бывший лидер организации "Россия молодая" был обвинен в мошенничестве при получении денежных средств во время его работы в правительстве Тульской области.
Следствие считает, что Мищенко на пару с бывшим руководителем Союза защиты чернобыльцев в Новомосковске Геннадием Ефимовым разработал программу "Чернобыль", предусматривающую проведение ряда мероприятий для ликвидаторов последствий аварии и членов их семей. Однако запланированные акции и мероприятия так и не были проведены, а 650 тысяч рублей, выделенные на их реализацию, исчезли.
Мищенко также был оштрафован на 80 тысяч рублей, а также лишен права занимать должности в органах власти в течение трех лет.
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