Осужденный за самосуд житель Ростовской области обжалует приговор

В августе 2015 года в селе Синявское во время Дня села Рафаэль Халгатян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил 5 автомобилей. Местные жители устроили самосуд. Молодого человека толпой избили, от полученных травм он позже скончался в больнице. В октябре 2015 года Ростовский областной суд признал виновным в убийстве парня Андрея Закарлюка, его приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
"Мой муж оказался последним, кто дал пощечину Рафаэлю. Он его не избивал, он просто дал ему пощечину, чтобы привести в чувства. В итоге всю вину – все 22 удара, которые были нанесены парню, возложили на Андрея", - говорит жена Закарлюка.
По ее словам, в январе адвокат осужденного подал на апелляцию в Ростовский областной суд, приговор Неклиновского суда о лишении Закарлюка свободы на 8,6 года был отменен. Однако 25 января состоялось новое заседание в облсуде, приговор районного суда был оставлен без изменений. В ближайшее время защита осужденного подаст в областной суд кассационную жалобу.
Жена убитого считает, что Закарлюка осудили справедливо.
"Я только не согласна с тем, что его одного посадили. Моего мужа избивали минимум 15 человек и их лица запомнили многие", - говорит Виктория Халгатян.
В воскресенье в селе Синявское 96 человек вышли на санкционированный митинг в поддержку Закарлюка. Односельчане требовали освободить его и провести честное расследование.