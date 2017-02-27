Осужденный за самосуд житель Ростовской области обжалует приговор

"Мой муж оказался последним, кто дал пощечину Рафаэлю. Он его не избивал, он просто дал ему пощечину, чтобы привести в чувства. В итоге всю вину – все 22 удара, которые были нанесены парню, возложили на Андрея", - говорит жена Закарлюка.