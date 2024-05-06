Майнинговую ферму продают в Ростове за три миллиона рублей

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Продавец утверждает, что майнинговая ферма добывает в месяц примерно тысячу долларов, а в день — около 30 долларов. Сумма посчитана с учетом затрат на электроэнергию. С учетом курса валют в месяц можно заработать около 100 тысяч рублей.
Сама ферма оборудована таким образом, что расходы зa электричество списываются автоматически до начисления биткоинов. Также продавец заверяет, что оборудование имеет все необходимые документы.
Купить ферму предлагают за 3,2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону продают за 310 миллионов рублей.