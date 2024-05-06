Майнинговую ферму продают в Ростове за три миллиона рублей

Продавец утверждает, что майнинговая ферма добывает в месяц примерно тысячу долларов, а в день — около 30 долларов. Сумма посчитана с учетом затрат на электроэнергию. С учетом курса валют в месяц можно заработать около 100 тысяч рублей.