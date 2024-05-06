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Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Майнинговую ферму продают в Ростове за три миллиона рублей

Майнинговую ферму продают в Ростове за три миллиона рублей

6 мая 2024, 14:51
Фото: Unsplash
Майнинговую ферму продают в Ростове за три миллиона рублей
Готовый бизнес по майнингу выставили на продажу в Ростове, сообщается на портале свободных объявлений.

Продавец утверждает, что майнинговая ферма добывает в месяц примерно тысячу долларов, а в день — около 30 долларов. Сумма посчитана с учетом затрат на электроэнергию. С учетом курса валют в месяц можно заработать около 100 тысяч рублей.

Сама ферма оборудована таким образом, что расходы зa электричество списываются автоматически до начисления биткоинов. Также продавец заверяет, что оборудование имеет все необходимые документы.

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Купить ферму предлагают за 3,2 миллиона рублейКупить ферму предлагают за 3,2 миллиона рублей
Купить ферму предлагают за 3,2 миллиона рублей
Фото: Авито

Купить ферму предлагают за 3,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону продают за 310 миллионов рублей.

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