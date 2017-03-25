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Минпромторг прогнозирует рост автомобильной промышленности на 8%

25 марта 2017, 15:45
Объем производства российского автопрома может вырасти в текущем году на 8,4%, пишет autostat.ru.

Такие данные привели представители Минпромторга РФ во время общения с российскими СМИ. По информации ведомства, в текущем году общий объём производства на всех автомобильных заводах, расположенных в России увеличится на 8,4% до 1,4 миллиона автомобилей.

При этом производство легковых автомобилей может достичь 1,2 миллиона единиц в 2017 году, грузовых — 64,9 единиц. Ожидается также, что сегменте LCV производство в 2017 году должно должно вырасти до 122,3 тысячи единиц, производство — до 13,8 тысячи единиц.

Также представители Минпромторга предположили, что прирост российского авторынка по итогам года может составить 107,4% к результатам 2016 года. В количественном выражении авторынок может составить 1,53 миллиона машин.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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