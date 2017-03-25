Минпромторг прогнозирует рост автомобильной промышленности на 8%

При этом производство легковых автомобилей может достичь 1,2 миллиона единиц в 2017 году, грузовых — 64,9 единиц. Ожидается также, что сегменте LCV производство в 2017 году должно должно вырасти до 122,3 тысячи единиц, производство — до 13,8 тысячи единиц.