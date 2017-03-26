Количество желающих служить в армии выросло на Юге России

"Количество осознанно желающих служить особенно заметно выросло в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что положительные тенденции по итогам призывов прошлого года отмечены и в других регионах Южного военного округа. Так, военные комиссары Ростовской области получили памятные награды от командующего ЮВО за успехи в проведении призыва.
Масштабный инструкторско-методический сбор призывных комиссий прошел накануне в Ставрополе, на котором представители из 15 субъектов ЮВО обсудили проведение призыва-2017.
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