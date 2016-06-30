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Весенняя призывная кампания на Дону выполнена чуть более чем наполовину

30 июня 2016, 13:10
По состоянию на 30 июня весенняя призывная кампания в Ростовской области выполнена на 61%, сообщает пресс-служба правительства региона.

По норме Минобороны, в эту призывную кампанию в армию должны уйти пять тысяч призывников из Ростовской области. При этом за две недели до конца кампании удалось собрать всего 3062 человека.

Призывная кампания закончится 15 июля. Пока большая часть призывников ушла служить в сухопутные войска, туда направлено 1759 человек, нести службу в военно-морском флоте отправились 133 человека, 189 ушли во внутренние войска, а 128 — в ракетные подразделения.

Большая часть призывников — 2805 служат в Южном военном округе. По словам замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова, в этом году в регионе насчитывается 1800 уклонистов, в прошлом году их было 2400 человек.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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