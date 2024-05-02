Военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Попытка была совершена в ночь на четверг, 2 мая. Для этого были применены беспилотники самолетного типа.
Над территорией донского региона удалось сбить два беспилотника. БПЛА уничтожили и в других регионах, в том числе Брянской и Курской областях.
Всего на территории России ликвидировали 12 дронов. Губернатор Ростовской области рассказал, что в регионе не было никаких разрушений, медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов.
До этого один человек пострадал при падении беспилотника в донском регионе.