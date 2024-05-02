rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области

Военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области

2 мая 2024, 04:53
Фото: 1MI
Киевский режим пытался совершить теракт на территории Ростовской области, сообщили в Минобороны России.

Попытка была совершена в ночь на четверг, 2 мая. Для этого были применены беспилотники самолетного типа. 

Над территорией донского региона удалось сбить два беспилотника. БПЛА уничтожили и в других регионах, в том числе Брянской и Курской областях. 

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
Узнать подробнее

Всего на территории России ликвидировали 12 дронов. Губернатор Ростовской области рассказал, что в регионе не было никаких разрушений, медицинская помощь никому не потребовалась. 

Ранее власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов. 

До этого один человек пострадал при падении беспилотника в донском регионе.

Читайте также:
Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на ДонуВоенные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 маяВ Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Минобороны России#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области запретили заезжать в леса на авто, а телевизор убил человека
Вчера, 17:08
Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
Сегодня, 00:37
Десятки микродронов увидели в Аксае 1 мая
Вчера, 12:02
Ростовский колбасный завод «Тавр» получил больше 90 миллионов рублей убытка
Вчера, 13:30
Вылов тюльки в Азовском море в Ростовской области вырос в три раза
Вчера, 13:53
Особняк Лусегена Попова: один из старейших роддомов Ростова на площади Карла Маркса
30 апреля, 20:42
"