Ростовский рэпер Баста стал послом фонда, помогающего людям с аутизмом

На видео, размещенном на сайте outhelp.ru, музыкант признается, что не знает, сколько в нашей стране детей с аутизмом, потому что в России не принято об этом говорить, таких людей практически прячут, а врачи рекомендуют родителям помещать таких ребятишек в специальные заведения.Также музыкант отметил, что часто семьи с детьми с аутизмом являются неполными, потому что мужья и отцы не выдерживают и уходят, а матери остаются с больным ребенком и без средств к существованию.