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Ростовский рэпер Баста стал послом фонда, помогающего людям с аутизмом

6 апреля 2017, 17:13
Музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как Баста, стал послом фонда "Выход", который занимается содействием решению проблем аутизма в России, об этом рэпер сообщил в своем Instagram.

На видео, размещенном на сайте outhelp.ru, музыкант признается, что не знает, сколько в нашей стране детей с аутизмом, потому что в России не принято об этом говорить, таких людей практически прячут, а врачи рекомендуют родителям помещать таких ребятишек в специальные заведения.Также музыкант отметил, что часто семьи с детьми с аутизмом являются неполными, потому что мужья и отцы не выдерживают и уходят, а матери остаются с больным ребенком и без средств к существованию.

По признанию Василия Вакуленко, его матери было проще отказаться от такого непутевого и проблемного сына, поскольку были проблемы с поведением и наркотиками, но она боролась. "Принять особенного ребенкаэто путь к себе, это требует мужества и способности быть человеком", - подчеркнул Баста.

Фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход" создан группой частных лиц в декабре 2012 года. Кроме Василия Вакуленко послами фонда стали Паулина Андреева, Василий Уткин и Ирина Розанова.

р2

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