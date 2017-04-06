Ростовский рэпер Баста стал послом фонда, помогающего людям с аутизмом

На видео, размещенном на сайте outhelp.ru, музыкант признается, что не знает, сколько в нашей стране детей с аутизмом, потому что в России не принято об этом говорить, таких людей практически прячут, а врачи рекомендуют родителям помещать таких ребятишек в специальные заведения.Также музыкант отметил, что часто семьи с детьми с аутизмом являются неполными, потому что мужья и отцы не выдерживают и уходят, а матери остаются с больным ребенком и без средств к существованию.
По признанию Василия Вакуленко, его матери было проще отказаться от такого непутевого и проблемного сына, поскольку были проблемы с поведением и наркотиками, но она боролась. "Принять особенного ребенка — это путь к себе, это требует мужества и способности быть человеком", - подчеркнул Баста.
Фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход" создан группой частных лиц в декабре 2012 года. Кроме Василия Вакуленко послами фонда стали Паулина Андреева, Василий Уткин и Ирина Розанова.
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