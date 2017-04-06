Взрыв в Ростове у школы

После инцидента власти города призвали горожан обращаться в силовые структуры при обнаружении подозрительных предметов. В городе усилили меры безопасности. Представитель горадминистрации заявил, что школы работают в штатном режиме. При этом учреждение, возле которого произошло ЧП, оцеплено для проведения следственных действий.