Взрыв в Ростове у школы

Сотрудник справочной службы БСМП города рассказал, что в медучреждение доставили 46-летнего мужчину с ранением руки. В соцсетях появились сведения, что пострадавшему оторвало пальцы.
По данным следствия, мужчина поднял предмет, похожий на фонарик, и раздался взрыв. Появились сведения, что пострадавший работает дворником.
Изначально сотрудники спецслужб заявили, что в этой зоне проходят учения. Спасатели и полиция не давали официальных комментариев. Однако версия с учениями вскоре была опровергнута.
После инцидента власти города призвали горожан обращаться в силовые структуры при обнаружении подозрительных предметов. В городе усилили меры безопасности. Представитель горадминистрации заявил, что школы работают в штатном режиме. При этом учреждение, возле которого произошло ЧП, оцеплено для проведения следственных действий.
Глава города поручил принять дополнительные меры контроля.
На место инцидента прибыла взрывотехническая лаборатория. Саперы начали обследование территории возле здания школы.
По фактам оборота взрывчатки и покушения на убийство завели уголовные дела. Максимальное наказание - пожизненное заключение.
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