Реестр достопримечательностей и турфирм создадут в Ростовской области

Во вторник прошло заседание по вопросу разработки проекта областного закона о развитии туризма в регионе.
"Определить реестр объектов и субъектов туристической деятельности необходимо для того, чтобы наши туроператоры и гости региона понимали, с кем нужно работать, куда нужно поехать, что интересного посмотреть. И чтобы наш турбизнес знал всех игроков на этом рынке", - сказала Стенякина. Она заметила, что необходимо прописать правила доступности туристских объектов для людей с ограниченными возможностями.
Председатель заявила, что в законе стоит предусмотреть такой термин, как "туристский маршрут", и разработать "реестр туристских маршрутов". "Это несколько маршрутов, которые мы готовы предлагать нашим гостям", - добавила Стенякина.
Она отметила, что рабочая группа, возможно, определит права и обязанности местных органов власти в части содержания той части маршрута, которая проходит по территории муниципального образования. "Это и туристская навигация, и места для транспорта, и информационные точки для туристов", - уточнила председатель.