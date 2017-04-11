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Реестр достопримечательностей и турфирм создадут в Ростовской области

11 апреля 2017, 18:12
Проект закона о развитии туризма должен определить реестр объектов и субъектов туристической деятельности в Ростовской области, заявила председатель комитета Законодательного собрания региона по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

Во вторник прошло заседание по вопросу разработки проекта областного закона о развитии туризма в регионе.

"Определить реестр объектов и субъектов туристической деятельности необходимо для того, чтобы наши туроператоры и гости региона понимали, с кем нужно работать, куда нужно поехать, что интересного посмотреть. И чтобы наш турбизнес знал всех игроков на этом рынке", - сказала Стенякина. Она заметила, что необходимо прописать правила доступности туристских объектов для людей с ограниченными возможностями.

Председатель заявила, что в законе стоит предусмотреть такой термин, как "туристский маршрут", и разработать "реестр туристских маршрутов". "Это несколько маршрутов, которые мы готовы предлагать нашим гостям", - добавила Стенякина.

Она отметила, что рабочая группа, возможно, определит права и обязанности местных органов власти в части содержания той части маршрута, которая проходит по территории муниципального образования. "Это и туристская навигация, и места для транспорта, и информационные точки для туристов", - уточнила председатель.

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#Новости#Диана Юндина#Общество
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