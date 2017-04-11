Реестр достопримечательностей и турфирм создадут в Ростовской области

"Определить реестр объектов и субъектов туристической деятельности необходимо для того, чтобы наши туроператоры и гости региона понимали, с кем нужно работать, куда нужно поехать, что интересного посмотреть. И чтобы наш турбизнес знал всех игроков на этом рынке", - сказала Стенякина. Она заметила, что необходимо прописать правила доступности туристских объектов для людей с ограниченными возможностями.