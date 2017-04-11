В закон о туризме Ростовской области хотят ввести раздел безопасности

Во вторник прошло заседание по вопросу разработки проекта областного закона о развитии туризма в регионе.
"Важно ввести раздел по обеспечению безопасности в законопроект", - сказала Морозова. Она считает, что на этом нужно сделать акцент. "Все мы понимаем, в какое время живем", - добавила заместитель директора по экономике и финансам компании.
О том, что планируется уделить особое внимание безопасности путешественников, заявляли участники расширенного заседания координационного совета по туризму 31 марта.