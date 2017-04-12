Арбитражный суд не отдал церкви Атаманский дворец в Ростовской области

Несогласное с данным решением областных властей руководство музея обратилось в арбитражный суд, мотивируя свой иск тем фактом, что оспариваемая недвижимость не попадает под действие федерального законодательства. В документах, которые предоставили сотрудники музея в суде, говорится, что здание дворца и другие строения, входящие в исторический комплекс, были возведены в середине 18 века. Эти здания были частью усадьбы атаманов Ефремовых и не использовались для совершения религиозных обрядов. В состав Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря атаманское подворье было включено только в 19 веке. И даже после этого строения не использовались для религиозных целей.