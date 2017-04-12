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Арбитражный суд не отдал церкви Атаманский дворец в Ростовской области

12 апреля 2017, 12:06
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря о передаче ему в собственность имущества местного историко-архитектурного музея-заповедника, говорится в документах, опубликованных в электронной картотеке дел.

В 2015 году региональное министерство имущественных отношений (МИЗО) выпустило распоряжение на основании федерального законодательства, регулирующего передачу религиозным организациям имущества религиозного назначения, которое находится в собственности у муниципалитетов и государства. Согласно этому документу Атаманский дворец, а также несколько зданий, принадлежащих музею в Старочеркасске должны были быть переданы епархии.

Несогласное с данным решением областных властей руководство музея обратилось в арбитражный суд, мотивируя свой иск тем фактом, что оспариваемая недвижимость не попадает под действие федерального законодательства. В документах, которые предоставили сотрудники музея в суде, говорится, что здание дворца и другие строения, входящие в исторический комплекс, были возведены в середине 18 века. Эти здания были частью усадьбы атаманов Ефремовых и не использовались для совершения религиозных обрядов. В состав Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря атаманское подворье было включено только в 19 веке. И даже после этого строения не использовались для религиозных целей.

Несколько месяцев назад арбитраж вынес положительное решение по иску Старочеркасского музея-заповедника и признал требования регионального МИЗО незаконными.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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