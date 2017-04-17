Адвокат главы "Ванта" потребовала сменить судью из-за его предвзятости

Судья не позволил допросить прибывшего в здание суда специалиста-онколога, который мог бы дать пояснения по состоянию здоровья Чабанова. По мнению председательствующего, это привело бы к затягиванию рассмотрения уголовного дела.
"Я полагаю, что нарушается состязательность сторон, когда сторона защиты и сторона обвинения представляет свои доказательства. Я вынуждена в устном порядке заявить отвод председательствующего", — говорит она.
Однако сам судья отстранять себя же от председательствования не решился.