Ливень затопил часть улиц в Ростове

Пользователи пишут, что подтопление произошло на улице Орбитальной. По фотографиям видно, что колеса у машин полностью находятся в воде.
По данным горожан, подобные инциденты произошли в микрорайонах Левенцовский и Северный. Пользователи приложили видео, в котором видно, что дороги полностью затоплены. Однако по ним едут машины и автобусы.
Один из водителей авто написал, что попал в яму, которую не было видно из-за воды. В результате он порвал колесо.
Помимо этого, ростовчане пожаловались на автобус с дырой в полу. Из-за этого вода проникла в салон. В результате промокли пассажиры.
Проезд в это время на проспекте Королева назвали заплывом. Уровень воды доходил до бампера. Автолюбители сообщили, что ехать было страшно.
Напомним, во вторник в городе начался ливень. На момент 21.50 мск продолжается небольшой дождь.