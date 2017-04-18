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Ливень затопил часть улиц в Ростове

18 апреля 2017, 21:51
В Ростове-на-Дону во вторник из-за сильного дождя затопило несколько улиц, сообщается в соцсетях в ростовских пабликах.

Пользователи пишут, что подтопление произошло на улице Орбитальной. По фотографиям видно, что колеса у машин полностью находятся в воде.

По данным горожан, подобные инциденты произошли в микрорайонах Левенцовский и Северный. Пользователи приложили видео, в котором видно, что дороги полностью затоплены. Однако по ним едут машины и автобусы.

Один из водителей авто написал, что попал в яму, которую не было видно из-за воды. В результате он порвал колесо.

Помимо этого, ростовчане пожаловались на автобус с дырой в полу. Из-за этого вода проникла в салон. В результате промокли пассажиры.

Проезд в это время на проспекте Королева назвали заплывом. Уровень воды доходил до бампера. Автолюбители сообщили, что ехать было страшно.

Напомним, во вторник в городе начался ливень. На момент 21.50 мск продолжается небольшой дождь.

#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Видео
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