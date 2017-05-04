Ростовчане отметили 1 мая на главной площади города

Праздник Весны и Труда состоялся 1 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону. В этот день для ростовчан и гостей города был организован целый ряд спортивных событий. В период с 9.00 до 15.00 на сцене выступили лучшие хореографические и музыкальные коллективы, а также наиболее популярные спортивные федерации города.