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Ростовчане отметили 1 мая на главной площади города

4 мая 2017, 09:31
Праздник Весны и Труда состоялся 1 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону. В этот день для ростовчан и гостей города был организован целый ряд спортивных событий. В период с 9.00 до 15.00 на сцене выступили лучшие хореографические и музыкальные коллективы, а также наиболее популярные спортивные федерации города.

На территории площади расположились площадки мини-футбола, ринг тайского бокса и кикбоксинга, а также площадка дирекции по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018. Кроме того, принимались нормативы Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" у всех желающих.

В 10:45 стартовала легкоатлетическая эстафета. В этом году школьники, студенты и команды предприятий города пробежали по улицам Ростова в 93-й раз.

Также на Театральной площади работали спортивные интерактивные зоны. Одну из частей площади заняла детская анимационная зона.

Ко всему прочему, ростовчан ждал розыгрыш призов от футбольного клуба "Ростов", турнир по настольному футболу, множество конкурсов и призов от гандбольного клуба "Ростов-Дон". Вход на все площадки был свободным.

Также 1 мая во всех парках культуры и отдыха и в Ростовском зоопарке прошли праздничные мероприятия, посвященные открытию весенне-летнего сезона.

#Лия Подымова#Видео
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