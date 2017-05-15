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Культурный статус Парамоновских складов в Ростове мешает их реконструкции

15 мая 2017, 11:46
Реконструкция Парамоновских складов не может быть произведена в полной мере из-за присвоенного им статуса культурного наследия, рассказал глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"К сожалению, статус объектов культурного наследия не дает возможности реализовать в полном объеме предложения по реконструкции Парамоновских складов", – сообщил он.

По словам Кушнарева, на сегодняшний день такие предложения от инвесторов уже поступали.

Парамоновские склады - комплекс сооружений 19 века, расположенный на берегу Дона в черте города и находящийся в полуразрушенном состоянии. Через Парамоновские склады протекает родник, который делал их местом, пригодным для купания. В настоящее время русло родника переведено в специальную трубу для водостока.

Как вы считаете, нужно ли реставрировать "Парамоны"?
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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество#Опросы
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