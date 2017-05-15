Культурный статус Парамоновских складов в Ростове мешает их реконструкции

"К сожалению, статус объектов культурного наследия не дает возможности реализовать в полном объеме предложения по реконструкции Парамоновских складов", – сообщил он.

По словам Кушнарева, на сегодняшний день такие предложения от инвесторов уже поступали.

Парамоновские склады - комплекс сооружений 19 века, расположенный на берегу Дона в черте города и находящийся в полуразрушенном состоянии. Через Парамоновские склады протекает родник, который делал их местом, пригодным для купания. В настоящее время русло родника переведено в специальную трубу для водостока.

Как вы считаете, нужно ли реставрировать "Парамоны"?