На древнем кладбище I века в Ростове могут быть захоронены 100 человек

Неделю назад на пересечении улиц Станиславского и Соколова рабочие наткнулись на скелет человека. Прибывшие археологи выяснили, что на этом месте около 2 тысяч лет назад находилось кладбище. На этом месте специалисты уже обнаружили скелеты 30 человек, ритуально захороненного коня, а также бусы и различную утварь – миски из глины и керамики.