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На древнем кладбище I века в Ростове могут быть захоронены 100 человек

24 мая 2017, 17:07
В среду на кладбище I века нашей эры, найденной на улице Станиславского в Ростове-на-Дону, археологи изъяли скелеты еще 10 человек, всего в результате раскопок найдены останки 30, рассказал RostovGazeta специалист "Археологического общества Кубани" Александр Нечипорук.

Неделю назад на пересечении улиц Станиславского и Соколова рабочие наткнулись на скелет человека. Прибывшие археологи выяснили, что на этом месте около 2 тысяч лет назад находилось кладбище. На этом месте специалисты уже обнаружили скелеты 30 человек, ритуально захороненного коня, а также бусы и различную утварь – миски из глины и керамики.

"На этом кладбище могут быть захоронены около 100 человек, ничего необычного пока не нашли – обычные погребения. Раскопки продолжатся по улице Станиславского в границах от улицы Чехова до проспекта Ворошиловского. Работать здесь мы будем примерно до конца месяца", - говорит Нечипорук.

Нужно ли "тревожить" кладбище 2000-летней давности?
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