На древнем кладбище I века в Ростове могут быть захоронены 100 человек

Неделю назад на пересечении улиц Станиславского и Соколова рабочие наткнулись на скелет человека. Прибывшие археологи выяснили, что на этом месте около 2 тысяч лет назад находилось кладбище. На этом месте специалисты уже обнаружили скелеты 30 человек, ритуально захороненного коня, а также бусы и различную утварь – миски из глины и керамики.
"На этом кладбище могут быть захоронены около 100 человек, ничего необычного пока не нашли – обычные погребения. Раскопки продолжатся по улице Станиславского в границах от улицы Чехова до проспекта Ворошиловского. Работать здесь мы будем примерно до конца месяца", - говорит Нечипорук.