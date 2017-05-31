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Четыре гандболистки ГК "Ростов-Дон" покинут команду в новом сезоне

31 мая 2017, 17:51
Четыре игрока ГК "Ростов-Дон" покинут команду в следующем сезоне, сообщил на пресс-конференции в среду генеральный директор гандбольного клуба Антон Ревенко.

По его словам, игроки выполнили все поставленные перед ними задачи и уходят на каникулы до 17 июля. В этом сезоне ростовская команда взяла все четыре кубка впервые за всю историю существования команды: Кубок ЕГФ (Европейской гандбольной федерации - прми.ред.), Суперкубок России, Кубок России и Чемпионат России. Кубок ЕГФ достался команде впервые за последние 27 лет.

"По окончании тяжелого и триумфального сезона нас покинул самый полезный игрок – вратарь Катрин Лунде, датская спортсменка, уезжает Ольга Черноиваненко, летом у нее свадьба, и Мария Басараб", - говорит Ревенко.

Команду также оставит разыгрывающий Лотте Григель. ГК "Ростов-Дон" уже подобрал новых игроков на замену, но их имена пока не разглашаются.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт#Опросы
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