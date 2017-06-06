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Реновация жилья расширила пилотный проект "Набат" Ростова на Москву

6 июня 2017, 14:20
Пилотный проект по защите предпринимателей от незаконных проверок "Набат", реализуемый в Ростовской области с марта этого года, расширили на Москву после запуска программы реновации жилья, рассказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону уполномоченный по правам предпринимателей в СИЗО Александр Хуруджи.

По его словам, после запуска программы бизнес почти 26 тысяч человек оказался под угрозой "сноса".

Государственная программа реновации жилья предполагает строительство новых многоэтажек на месте морально устаревших, но еще не аварийных старых домов. Расселение владельцев квартир "под снос" по закону планируется в том же районе и в равноценные квартиры. Предполагается, что данная мера позволит повысить плотность застройки в городе.

"Реализацию проекта "Набат" пришлось вынуждено расширить на Москву. Неизвестно, кому пришла в голову идея сносить дома, но так или иначе бизнес 26 тысяч предпринимателей попал под эту ситуацию. И это только про собственников, об арендаторах речь не идет", - сказал Хуруджи. По его словам, в списке домов оказались не те дома, которые морально устарели, а дома, у которых хорошая дислокация. "А это две большие разницы. Дом разрушается здесь, а сносят дом, который не разрушается, зато он близко к метро", - полагает омбудсмен.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика#Опросы
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