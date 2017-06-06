Реновация жилья расширила пилотный проект "Набат" Ростова на Москву

"Реализацию проекта "Набат" пришлось вынуждено расширить на Москву. Неизвестно, кому пришла в голову идея сносить дома, но так или иначе бизнес 26 тысяч предпринимателей попал под эту ситуацию. И это только про собственников, об арендаторах речь не идет", - сказал Хуруджи. По его словам, в списке домов оказались не те дома, которые морально устарели, а дома, у которых хорошая дислокация. "А это две большие разницы. Дом разрушается здесь, а сносят дом, который не разрушается, зато он близко к метро", - полагает омбудсмен.