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Автобусы не смогут въезжать в Ростов во время проведения ЧМ-2018

13 июня 2017, 15:27
Автобусы не смогут въехать в Ростов-на-Дону в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, эти сведения опубликованы на сайте "Донской туризм".

"Запрет будет действовать с 1 июня по 17 июля 2018 года", - сказано в сообщении.

Ограничение вводят по указу президента РФ Владимира Путина об усиленных мерах безопасности на ЧМ-2018. Исключениями станут автобусы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в черте города, автобусы, оборудованные системой ЭРА-Глонасс, и автобусы, разрешение на въезд которых выдаст местное МВД.

Напомним, в Ростове в преддверии ЧМ-2018 проводят грандиозные работы по реконструкции и строительству имеющихся и новых социальных и спортивных объектов.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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