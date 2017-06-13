Автобусы не смогут въезжать в Ростов во время проведения ЧМ-2018

"Запрет будет действовать с 1 июня по 17 июля 2018 года", - сказано в сообщении.
Ограничение вводят по указу президента РФ Владимира Путина об усиленных мерах безопасности на ЧМ-2018. Исключениями станут автобусы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в черте города, автобусы, оборудованные системой ЭРА-Глонасс, и автобусы, разрешение на въезд которых выдаст местное МВД.
Напомним, в Ростове в преддверии ЧМ-2018 проводят грандиозные работы по реконструкции и строительству имеющихся и новых социальных и спортивных объектов.
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