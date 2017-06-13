Автобусы не смогут въезжать в Ростов во время проведения ЧМ-2018

Автобусы не смогут въехать в Ростов-на-Дону в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, эти сведения опубликованы на сайте "Донской туризм".