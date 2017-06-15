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Posted 15 июня 2017, 11:06

Published 15 июня 2017, 11:06

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Меры безопасности усилили на железнодорожном вокзале Батайска

15 июня 2017, 11:06
На железнодорожном вокзале Батайска Ростовской области усилили меры безопасности, сообщил пресс-центр СКЖД.

"В целях усиления безопасности на вокзале оставили только один проход к перрону – через корпус станции", - сказано в сообщении.

При входе в здание вокзала оборудовали пропускной пункт, оснащенный современными средствами досмотра багажа.

Отмечается, что реорганизацию провели в рамках подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу, принимать который в 2018-м предстоит, в том числе, и Ростовской области.

р3

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